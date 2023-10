Confermato il taglio del canone Rai ma i soldi li mette lo Stato

Il tanto sbandierato taglio del canone Rai diventerà realtà, anche se poi a metterci i soldi sarà lo Stato. Nel testo della manovra bollinato dalla Ragioneria dello Stato la misura è presente all’art. 8 del Titolo III sulla riduzione della pressione fiscale, con la denominazione "Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimedia". Prevede una rideterminazione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in 70 euro per l’anno 2024 e un contributo alla società pari a 430 milioni di euro da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Quindi cosa cambia? Andiamo per ordine.

Come cambiano le bollette

Tra le tante promesse fatte dalla Lega in campagna elettorale c’era l’abolizione del canone Rai, la tassa più odiata dagli italiani, tanto che Matteo Salvini ne aveva fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Ora che è al governo è tempo di mantenere la parola data e in un certo senso lo sta facendo, perché dal prossimo anno il canone televisivo passerà da 90 a 70 euro, anche se l’opposizione sostiene che il governo sta facendo "il gioco delle tre carte".

Una cosa è certa, dal 2024 per il canone Rai risparmieremo 20 euro in tutto, 2 euro al mese visto che solitamente viene inserito in bolletta da gennaio a ottobre (10 rate l’anno). A partire dal prossimo anno pagheremo 7 euro al mese invece di 9 euro, 14 sulle fatture bimestrali invece di 18 euro. Si tratta solo di un primo passo verso la meta, ha ricordato Salvini mostrandosi entusiasta del taglio, perché l’obiettivo del governo sarebbe quello di ridurre il tributo introdotto nel febbraio del 1938 a un passo del 20% l’anno, fino alla sua completa cancellazione, che dovrebbe avvenire nel 2027.

I soldi del taglio li mette lo Stato

Mentre i membri dell’esecutivo festeggiano, l’opposizione accusa il governo di aver fatto il solito "gioco delle tre carte", perché questo taglio sarà pagato con i soldi dello Stato, quelli che i contribuenti versano con le tasse. In poche parole non si tratterà di un taglio effettivo perché poi a pagare saranno sempre i cittadini italiani. Grazie al canone la Rai incassa circa 1,7 miliardi di euro, con questa nuova misura il gettito complessivo scenderà a circa 1,2 miliardi di euro ma la società continuerà a ricevere sovvenzioni da parte dello Stato.

Secondi l’art. 8 della legge di bilancio 2024 bollinata dalla Ragioneria dello Stato alla Rai verrà riconosciuto "un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024 per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale". Alla riduzione del canone Rai nella misura di 20 euro, corrisponderà dunque un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti.

