Come cambiano le buste paga col taglio del cuneo fiscale e per quanti mesi

Buste paga più pesanti, questo l'effetto a cui porterà l'intervento sul cuneo fiscale inserito del decreto Lavoro varato ieri, 1° maggio, dal governo Meloni. Ma non sarà per sempre, così come non sarà per tutti. Vediamo perché e chi trarrà vantaggio dal provvedimento del governo.

Il cuneo fiscale è la differenza tra quanto un datore di lavoro paga per un dipendente e quanto il dipendente effettivamente ha in busta paga al netto delle tasse e dei contributi previdenziali. Il taglio del cuneo fiscale assorbe circa 4 miliardi, in parte coperti col deficit del Def.

Si porta a 6 punti complessivi il taglio per i redditi fino a 35mila euro e a 7 quello per i redditi più bassi, fino a 25mila. A questi numeri arriviamo perché c'è il taglio di due punti deciso dal governo Draghi (terminato il 31 dicembre scorso) poi confermato dal governo Meloni nella legge di bilancio di dicembre e rafforzato per i redditi bassi. Con la nuova sforbiciata secondo le stime del ministero dell'Economia l'aumento in busta paga è di 100 euro mensili in media. "Un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere", dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Secondo le elaborazioni dello studio De Fusco Labour & Legal riportate da Il Sole 24 Ore per un lavoratore con 25mila euro di retribuzione il taglio complessivo vale 96 euro al mese. Con 35mila euro di retribuzione il vantaggio mensile è di 99 euro. Vediamo alcuni esempi riportati anche dal Corsera. Una retribuzione di 10mila euro lordi (circa 780 euro netti) sta già beneficiando per il 2023 di un taglio di tre punti dei contributi previdenziali trattenuti in busta paga, con un aumento della paga netta di poco più di 19 euro al mese, cui ora si sommeranno altri 25 euro circa, dovuti al nuovo taglio di quattro punti. Il netto salirà complessivamente di quasi 45 euro. Che diventano 67 euro (rispetto ai 38,5 euro goduti finora) per le retribuzioni lorde di 15mila euro; 77 euro (rispetto ai 44) per quelle di 20mila e 96 euro (rispetto ai 55) per chi prende 25mila euro.

La misura quindi non è per tutti, ma solo per i redditi più bassi. Ed è a tempo, vale per dal prossimo luglio a dicembre. Se non sarà rinnovato, le buste paga si sgonfieranno e da gennaio 2024 si tornerà al taglio del cuneo del governo Draghi (due punti) mentre i lavoratori beneficeranno della tredicesima. Rifinanziarlo costerebbe circa 12 miliardi, un costo non indifferente a meno di non assorbire lo sconto sul cuneo nella riforma dell’Irpef che dovrebbe scattare anche questa dal prossimo primo gennaio.

"Noi - sottolinea Giorgetti - abbiamo ereditato uno sconto molto più ridotto, di due punti percentuali, tutti dicevano che non lo avremmo confermato. Lo abbiamo confermato, lo abbiamo rafforzato, adesso lo abbiamo più che triplicato per i lavoratori che guadagnano fino a 25mila euro all'anno e più che raddoppiato per quelli che ne guadagnano fino a 35mila. Abbiamo fatto una cosa giusta, specialmente in un periodo come questo di carovita in cui le famiglie fanno fatica. Credo che il governo, dopo aver fatto dei sacrifici, assunto delle decisioni difficili, può oggi in qualche modo andare incontro alle famiglie in difficoltà".

I sindacati però accolgono la notizia con toni meno entusiasti. "Siamo di fronte a un provvedimento sul cuneo contributivo che va nella direzione delle richieste che abbiamo fatto, un primo risultato ma è una tantum", dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "È provvisorio perché non è strutturale in quanto vale per i prossimi 5 mesi, parte da luglio, non è neanche conteggiato sulla tredicesima, e stiamo parlando di un aumento di 50/60 euro al mese che si aggiungono a quelli che erano stati già ottenuti, è una misura importante ma transitoria e insufficiente per rispondere al problema della tutela del potere d'acquisto dei salari", sottolinea,

"È incredibile - replica il titolare del Mef - come possano esserci polemiche dopo un provvedimento che ha messo soldi in più nelle tasche degli italiani. Abbiamo raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo fiscale. Per noi questa è la priorità".

Al taglio del cuneo si aggiunge l'innalzamento fino a tremila euro della soglia di esenzione dei fringe benefit, cioè le agevolazioni date ai dipendenti in forme diverse dal denaro che però compaiono nelle buste paga. Anche in questo caso però la norma non è per tutti. L'innalzamento interessa i dipendenti con figli minori.