Riforma fiscale e taglio Irpef: come possono cambiare gli stipendi nel 2025

Dopo i "ceti più bassi", l'obiettivo del governo è di guardare alla classe media. È questo il senso delle parole del viceministro dell'Economia Vicenzo Leo, all’evento organizzato alla Camera ieri, mercoledì 13 marzo, sulla riforma fiscale. Ma cosa è cambiato nel fisco italiano nel 2024? E cosa cambierà nel 2025? Andiamo con ordine.

Cosa è cambiato nel 2024 e chi ci ha guadagnato

Il primo passaggio è stato quello del taglio delle aliquote che, nel 2024, sono passate da 4 a 3. Nel primo scaglione (fino a 28mila euro) si applica un'aliquota del 23%. Tra 28mila e 50mila euro di reddito, l'aliquota rimane invece del 35%, analoga storia per i redditi sopra i 50mila euro che vedranno applicato il 43%.

Le aliquote in vigore fino al 2023

fino a 15mila euro 23%

da 15mila a 28mila euro 25%

da 28mila a 50mila euro 35%

oltre 50mila euro 43%

Le aliquote dal 2024

fino a 28mila euro 23%

da 28mila a 50mila euro 35%

oltre 50mila euro 43%

I risparmi maggiori si avvertiranno infatti per i redditi compresi tra 30mila e 50mila euro con un risparmio fiscale su base annua di 260 euro. Sotto, schematicamente trovate quanto si arriva a risparmiare nei vari scaglioni di reddito.

La riforma aveva fatto storcere il naso a molte regioni che avevano così aumentato le loro addizionali regionali (anch'esse legate all'Irpef). In molti avevano scelti di aumentarli soprattutto per quelle fasce di reddito superiori ai 28mila euro. Qualcuno, come la Regione Lazio, ci ha poi ripensato approvando, lo scorso 13 marzo 2024, il taglio delle aliquote Irpef.

Ma il governo sembra determinato ad andare avanti con la riforma fiscale anche nel 2025: la fascia interessata è quella del cosiddetto "ceto medio".

Il taglio Irpef potrebbe essere applicato anche per redditi sopra i 50mila euro

L'obiettivo del governo, secondo il ministro Leo, è di applicare l'aliquota del 35% anche per i redditi fino a 55mila euro. Finora sopra i 50mila euro scatta l'aliquota del 43%, la più alta. Secondo il governo è questa parte di contribuenti a sostenere maggiormente le entrate nazionali. Un dato parzialmente vero se si guarda alle entrate fiscali del 2022.

Sul tavolo anche la possibilità di ridurre di un punto percentuale la terza aliquota (quella del 43%) e la seconda aliquota Irpef (del 35%). Ma sono misure che costano. Per il taglio di un punto percentuale della seconda aliquota bisognerebbe stanziare fino a 1 miliardo di euro per permettere a chi ne guadagna fino a 50mila di risparmiarne 200. Con la stessa somma il governo ha finanziato due anni di riforma del Welfare per quanto riguarda gli anziani, ad esempio.

In molti però imputavano alla riforma del 2024 un impianto sostanzialmente regressivo, permettendo di risparmiare alle fasce medie e alte. Anche in questo caso l'impatto sarebbe molto più alto per chi guadagna di più.

Ad esempio chi guadagna fino a 29mila euro risparmierebbe solo 10 euro. Sopra i 50mila euro il risparmio è invece di 200 euro l'anno. Altra storia invece con il taglio di un punto percentuale dell'ultima aliquota (quella del 43%). In questo caso chi dichiara sopra il milione di euro risparmierebbe fino a 9.500 euro.

La beffa sulle detrazioni per il ceto medio e la no tax area

Per evitare intanto che già la riforma fiscale 2024 si traduca in un vantaggio concreto per chi dichiara di più il governo ha previsto il taglio delle spese ammesse a detrazione per il 19% pari a 260 euro per chi dichiara più di 50mila euro. Tra queste detrazioni sono comprese, ad esempio, le tasse universitarie, i premi di assicurazioni per i rischi legati agli eventi calamitosi, gli interessi sui mutui della prima casa, le spese pagate all’agenzia immobiliare dove si è acquistato l’immobile. La beffa però è che queste detrazioni non esistono per chi guadagna al di sopra dei 240mila euro. I contribuenti più ricchi sono quindi quelli che si avvantaggiano in maniera manifesta della riforma del governo.

Nel frattempo, per il 2024, viene inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. Sale anche la no tax area che per il 2024, la no-tax è di 8.500 euro per i lavoratori dipendenti e di 5.500 euro per quelli autonomi.

Una goccia nel mare in un sistema fiscale sempre meno fondato su criteri di progressività e sempre più caratterizzato da un cammino verso il vero sogno di gran parte della maggioranza di governo: la "Flat tax".