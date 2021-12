Taglio Iva, accordo raggiunto in Ue: ecco i prodotti a tariffa ridotta

Il consiglio Ecofin ha raggiunto un accordo sulla riforma delle aliquote Iva ampliando l'elenco di beni e servizi sui quali gli Stati membri possono ridurre l'imposta. Tra i prodotti che possono beneficiare della tariffa ridotta al 5% rientrano ora anche gli assorbenti e le mascherine nonché alcuni servizi digitali (come l'accesso a internet o le dirette streaming di eventi sportivi e culturali) le biciclette, comprese quelle elettriche, e le ristrutturazioni di abitazioni. Si tratta principalmente di beni connessi alla salute pubblica, all'ambiente, al digitale. Nelle sue valutazioni l'Ecofin ha tenuto conto " della trasformazione digitale dell'economia" facendosi guidare "da una serie di principi", si legge in una nota, "quali il vantaggio del consumatore finale e l'interesse generale". Sulla normativa dovrà ora pronunciarsi il Parlamento europeo.

Una volta entrate in vigore le nuove regole gli Stati membri avranno la possibilità di applicare due aliquote ridotte fino a un minimo del 5% a una serie di beni e servizi. Come ricorda un documento del Consiglio europeo gli Stati membri sono infatti tenuti ad applicare un’aliquota IVA normale del 15% o più e possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, a determinati prodotti a titolo di deroga.

Il nuovo elenco comprende anche "i prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti" nonché "beni essenziali per compensare e superare la disabilità". E ancora: "Il diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema", nonché giornali e periodici. Sul fronte trasporti l'Iva ridotta potrà essere applicata a "motori o altri veicoli, o prestazione di servizi relativi al trasporto di passeggeri".