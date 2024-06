Atteso il taglio dei tassi, come cambiano le rate di mutui e prestiti: la simulazione

Il taglio dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale europea potrebbe essere deciso nella prossima riunione di giovedì 7 giugno. Si tratterebbe della prima inversione di marcia dopo il continuo rialzo dei tassi iniziato nel 2022. Aumento dei prestiti a imprese e famiglie e rate dei mutui più leggere tra i principali effetti che deriverebbero da un taglio dei tassi.

La simulazione sulle rate dei mutui

L'osservatorio di Facile.it, ha calcolato gli effetti sulle rate dei mutui per quelli a tasso fisso e variabile. Stando alla simulazione, se venisse confermato un taglio di 25 punti base, il calo per un mutuo variabile potrebbe essere di appena 18 euro. Scenario decisamente migliore, invece, per i mutui a tasso fisso, con le richieste di finanziamenti cresciute del 17% nei primi 4 mesi del 2024. Con il taglio diventerebbe vantaggiosa anche una possibile operazione di surroga, che permetterebbe un risparmio di 147 euro.

Gli effetti di un taglio non sarebbero solo sui mutui: un abbassamento del costo del denaro comporterebbe condizioni di credito più vantaggiose e quindi un aumento delle richieste di finanziamento, con un conseguente impatto sugli investimenti e ripercussioni positive sulll'attività economica e l'occupazione.

In vista del primo taglio del costo del denaro, e della varie riduzioni attese nel corso dell'anno, le banche hanno già ridotto i costi di finanziamento. L'Abi (Associazione bancaria italiana) ha rilevato che già ad aprile il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di case sia diminuito al 3,67 per cento rispetto al 3,79 per cento di marzo e al 4,42 della fine del 2023.