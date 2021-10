Tampon tax, Iva al 10% sugli assorbenti non compostabili

L'Iva sugli assorbenti e i tamponi non compostabili scende dal 22% al 10%. La misura è contenuta nella bozza della legge di Bilancio, ora all'esame del Consiglio dei Ministri. La legge di bilancio dell'anno scorso aveva già ridotto al 5% l'imposta ma solo per gli assorbenti biodegradabili e compostabili.

La battaglia per l'abbassamento della tampon tax

La proposta del taglio al 10% dell'Iva era già contenuta nel documento programmatico di Bilancio, approvato in Consiglio dei Ministri. La notizia era stata accolta con soddisfazione dalle tante associazioni che negli anni si era impegnato per l'abbattimento della cosiddetta tampon tax. "Abbiamo conquistato una battaglia culturale importante", aveva commentato a Today Silvia De Dea di Onde Rosa, che tre anni fa lanciò petizione su Change.org per dire stop alla tampon tax che oggi ha superato le 654mila firme. La speranza di Onde Rosa, come pure di altre associazioni, era comunque di vedere scendere la tampon tax al 4%.

La bozza della manovra da 30 miliardi

La legge di bilancio dovrebbe prevedere misure per circa 30 miliardi. Tra queste, oltre agli 8 miliardi per il taglio di Irpef e Irap, anche interventi su pensioni, reddito di cittadinanza, rinnovo bonus edilizi, fondi per la sanità, congedi per i padri, agevolazioni prima casa per i giovani under-36, fondi per il Giubileo 2025.