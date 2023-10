Arriva la Tari per i turisti: l'imposta di soggiorno diventa più cara

La legge di bilancio 2024 rivede la normativa in materia di tassa di soggiorno in vista del Giubileo 2025. Le novità si possono leggere all’art. 82 del testo della manovra bollinato dalla Ragioneria di Stato e prevedono la possibilità di aumentare la tassa di soggiorno per i turisti fino a 2 euro a notte. Così i comuni potranno utilizzare l’extra gettito per coprire i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma ci sono anche città d’arte che potranno sfondare il tetto massimo dei 10 euro a notte, quali?

Alcune città potranno sforare il limite massimo dei 10 euro

Novità in legge di bilancio per la tassa di soggiorno, l’imposta applicata su chi soggiorna in strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere di determinate città italiane. Il governo ha deciso che nel 2025, in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, i "comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" potranno incrementarla "nel limite di 2 euro".

Previste delle eccezioni che permetteranno ad alcune città d’arte di sforare il limite massimo di 10 euro previsto a legislazione vigente. Roma Capitale e il comune di Venezia, infatti, potranno incrementare il contributo di soggiorno di 2 euro oltre l’attuale limite, portando la tassa per i turisti a 12 euro a notte. I guadagni extra potranno essere utilizzati non solo per i servizi pubblici locali, ma anche per coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, il ministero dell’Economia e delle finanze ha istituito in via previsionale un "fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, di 305 milioni di euro nell’anno 2025 e di 8 milioni di euro nell’anno 2026; è altresì’ autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026".

