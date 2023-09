Multinazionali, arriva la stangata del governo

Mentre Forza Italia studia come alleggerire la tassa sugli extraprofitti sulle banche si parla già di una nuova stangata del governo sulle società, questa volta sulle multinazionali. Atteso un extra gettito di 3 miliardi di euro anche per le grandi imprese nazionali, che potrebbe essere utilizzato a copertura della manovra 2024. Cos’è, come funziona e quali imprese verranno colpite dalla tassa minima sulle multinazionali?

Cos’è la tassa minima sulle multinazionali

Ci sono multinazionali, a partire da quelle del web o del settore tecnologico, che nonostante i fatturati miliardari riescono a ridurre al minimo le tasse dovute al fisco grazie a detrazioni o crediti d’imposta. Per loro i bei tempi sembrano essere finiti. Entro la prossima settimana sarà presentato il primo decreto legislativo attuativo della delega fiscale che recepirà la direttiva europea del 2022, adottata in seguito all’accordo dell’Ocse sul 'secondo pilastro' della tassazione delle multinazionali.

"Entro il 20 settembre le commissioni, composte da alcuni dei massimi esperti in materia, dovranno formulare delle proposte di carattere tecnico che potranno rappresentare la base per i futuri decreti attuativi" della riforma fiscale approvata ad agosto e ora in fase di attuazione con i decreti delegati, ha dichiarato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. "Sicuramente una delle prime misure sarà quella relativa alla tassazione delle multinazionali italiane ed estere, l’imposta effettiva pagata dalle multinazionali dovrà essere superiore al 15 per cento".

Come funzionerà la tassa sulle multinazionali

Il decreto delegato entrerà in vigore entro l’anno per poi produrre i suoi effetti dal 2024. Previsto un extra gettito di 3 miliardi di euro, grazie al versamento di una tassa effettiva non inferiore al 15 per cento sui ricavi in Italia. A livello globale, invece, dovrebbe generare ogni anno circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive (stime Ocse). L’obbligo dovrebbe valere per qualsiasi multinazionale o grande impresa nazionale presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro realizzato attraverso operazioni nazionali e internazionali. Saranno esentati gli enti governativi, le Ong e i fondi pensione e di investimento.

La 'global minimum tax' è stata pensata per contrastare il dumping fiscale (riduzione delle aliquote fiscali da parte di un Paese con il fine di attirare imprese e investitori dall’estero, ndr), visto che al momento ben quattro Stati membri hanno aliquote per le imposte sulle società inferiori al 15%: Ungheria (9%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%) e Cipro (12,5%). Grazie a questa riforma le grandi imprese situate in giurisdizioni che offrono un'aliquota sulle società inferiore alla soglia del 15 per cento saranno obbligate a pagare la differenza tra l'aliquota minore e quella minima, la cosiddetta "imposta integrativa" che sarà riscossa dal Paese europeo in cui si trova la società madre.

Si tratta di una misura molto importante da portare a casa, anche perché la tanto discussa norma sugli extraprofitti delle banche, contenuta nel decreto Asset attualmente al vaglio del Senato, rischia di fruttare meno del previsto. Forza Italia, infatti, sta facendo di tutto per cambiare la norma, puntando sulla tassazione 'una tantum' non replicabile negli anni a venire e sulla possibilità di alleggerirla per gli istituti di credito più piccoli.

