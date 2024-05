La tassa che aumenta in tutta Italia, per tre motivi: avvisi di pagamento ai cittadini

Aumenta il costo della Tari, anche quest'anno, in molte città italiane. Anche sulla spinta degli operatori, la tariffa sui rifiuti sale soprattutto a Roma (di quasi il 3%), Firenze (+3,2% per cittadini e imprese), Padova (+3,3% in media), Ancona e Perugia (+7% circa). Ma non solo: c'è una situazione simile in altri centri del nostro Paese, anche nei comuni più piccoli, con una pioggia di avvisi di pagamento in arrivo per i cittadini nelle prossime settimane. I comuni hanno tempo fino al 30 giugno per deliberare sulla Tari 2024, grazie alla proroga concessa dal governo Meloni con un emendamento al decreto superbonus.

La tassa sui rifiuti (Tari), introdotta dal 2014, è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Negli ultimi anni i rincari sono stati considerevoli: non andrà meglio nel 2024.

Dove la Tari aumenta di più nel 2024

Le cause principali degli aumenti delle tariffe? Sono almeno tre, secondo gli esperti: l'inflazione, i prezzi dell'energia e le conseguenze dirette o indirette delle guerre in atto. Nella predisposizione delle tariffe relative all'anno in corso, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha chiesto alle città di prevedere un aumento dei costi delle bollette allo scopo di accelerare il recupero dell'inflazione, che ha caratterizzato gli ultimi anni e che ha finito per aumentare i costi fissi delle municipalizzate della raccolta, come ad esempio il carburante per i camion.

A Palermo il comune ha appena approvato rincari del 6% in media. A Verona i costi vanno su del 5,6% in media. Napoli, invece, deve ancora riprendersi dalla batosta del 2023: qui la tariffa sui rifiuti è incrementata lo scorso anno del 13% per le utenze domestiche e di oltre il 20% per i negozi. A Roma, la giunta di Roberto Gualtieri ha spiegato che il salasso per i cittadini sarebbe dovuto essere del 14%, visto che la Tari serve per finanziare interamente il contratto di servizio per il ritiro dei rifiuti e per la pulizia delle strade. Per evitare questo rincaro, l'amministrazione si è affidata ai fondi recuperati con la lotta all'evasione fiscale. "Con questo piano riduciamo l'aumento dell'80% e l'anno prossimo lo azzeriamo", ha detto il sindaco.

Milano, dove invece il costo dell'imposta sui rifiuti risulta in diminuzione da anni per le famiglie, è una delle poche città a muoversi in controtendenza. A Verona, invece, gli incrementi potevano essere superiori al 7%: per contenerli si è deciso di attingere alle entrate provenienti dall'imposta di soggiorno. I turisti, in pratica, pagheranno una parte della Tari dei residenti. A Genova si punta a congelare gli incrementi del 6,8% annunciati dall'Amiu, l'azienda che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti per il comune. Genova è una delle città dove la Tari costa di più, con una spesa media per famiglia che supera i 490 euro all'anno.

La gestione dei rifiuti e la svolta con la Tarip

Negli ultimi 5 anni, secondo la Uil, il costo della Tari è lievitato di circa il 7%. In valori assoluti - ha spiegato Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - le famiglie italiane hanno versato mediamente nel 2022 per la tariffa sui rifiuti 325 euro, a fronte dei 313 euro del 2021 e dei 301 euro versati nel 2018. Solo nel 2023, ha calcolato invece Cittadinanzattiva, il costo della tassa sui rifiuti ha toccato in Italia in media quota 320 euro a famiglia, in crescita del 2% sul 2022. Per quest'anno, ha indicato l'Arera, gli aumenti possono raggiungere invece un massimo del 13,7%.

Malgrado gli investimenti legati al Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr), quello della gestione dei rifiuti rimane un punto debole e gli aumenti in arrivo, al lordo dell'effetto dell'inflazione, lo dimostrano. La Tari serve a pagare un servizio che, inevitabilmente, risulta più costoso laddove è meno efficace ed efficiente, cioè nelle città dove il ciclo integrato dei rifiuti non è ancora stato completato.

Per dare una possibile svolta si punta adesso anche sulla "Tarip", che però è ancora poco diffusa, soprattutto al sud. Si tratta della "Tari puntuale", composta da una quota fissa calcolata in base alla superficie dell'immobile e da una quota variabile, pensata per premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini che differenziano correttamente i materiali riciclabili, riducendo al minimo i rifiuti non riciclabili.