Cos'è questa storia della "tassa" sul superbonus

Chi vende il proprio immobile entro cinque anni dalla conclusione dei lavori del superbonus dovrà pagare l'imposta sulle plusvalenze immobiliare e non potrà scontare i costi della ristrutturazione dall'importo dovuto al fisco. Le novità sono contenute nella nuova bozza della legge di bilancio e non farà contenti i proprietari di quelle abitazioni ristrutturate col superbonus, specie se hanno intenzione di disfarsi del proprio immobile. Proviamo a spiegare meglio e con parole semplici cosa cambierà. E chi verrà risparmiato dalla stretta. Anche perché la materia è ostica.

Come vengono tassate oggi le plusvalenze immobiliari

La legge sulle plusvalenze immobiliari in vigore oggi prevede che chi percepisce un guadagno dalla vendita del proprio immobile debba pagare un'imposta del 26% sostitutiva dell'Irpef sulla plusvalenza realizzata. Si può essere esentati dall'imposta solo in tre casi:

per immobili ereditati;

se la vendita si concretizza almeno 5 anni dopo l'acquisto;

se l'abitazione è stata l'abitazione principale di chi la vende "per la maggior parte del periodo intercorso" tra l'acquisto e la cessione.

In tutti gli altri casi si paga il 26% sul guadagno realizzato. Esempio. Per una casa comprata a 100mila euro e rivenduta dopo tre anni a 140mila euro la plusvalenza soggetta a tassazione sarà di 40mila euro. E dunque la somma da versare all'Agenzia delle Entrate sarà di 10.400 euro.

In realtà l'importo reale sarà più basso perché la legge stabilisce che il prezzo di partenza per calcolare la plusvalenza sia "aumentato di ogni costo inerente al bene medesimo". Ciò significa che ai nostri 100mila euro possiamo ad esempio aggiungere i costi del notaio, oppure le imposte pagate al momento dell'acquisto e le spese di ristrutturazione. Ipotizzando che tra tasse, notaio e ristrutturazione i "costi inerenti al bene" siano pari a 20mila euro, la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto non sarà più di 40mila euro, ma "solo" di 20mila (140.000-120.000). Di conseguenza, la somma da versare alle Entrate sarà pari a 5.200 euro.

Cosa cambia per chi ha ristrutturato casa col superbonus (e vuole vendere)

Fatto questo preambolo, lungo ma necessario per inquadrare la questione, veniamo alla novità che il governo intende introdurre con la legge di bilancio. In poche parole, al testo unico delle imposte sui redditi viene ora aggiunto un nuovo comma in cui si specifica che tra gli immobili soggetti alla tassazione sulle plusvalenze ci sono quelle abitazioni ristrutturate con il superbonus, a meno che non si tratti della prima casa o di un immobile ereditato.

La novità rispetto alla normativa oggi in vigore sembra essere soprattutto una: per gli immobili ristrutturati con l'incentivo i fatidici cinque anni che danno diritto all'esenzione dall'imposta verranno calcolati a partire dalla conclusione dei lavori e non dalla data di acquisto, come avviene per tutti gli altri immobili.

Ma non è tutto. I lavori effettuati col superbonus non rientreranno più tra quelli considerati "inerenti al bene" e dunque deducibili. In altre parole non faranno abbassare la quota su cui si calcola la plusvalenza secondo il meccanismo che abbiamo descritto sopra. Attenzione però: in questo caso la scure scatta solo se il proprietario ha usufruito dello sconto in fattura e della cessione del credito. Sarà invece risparmiato dalla stretta chi ha ottenuto l'agevolazione fiscale tramite il rimborso dell'Irpef. Per tutti gli altri proprietari che vogliono vendere però la stangata è dietro l'angolo. A meno che, come pure è possibile, il testo della bozza non venga pesantemente modificato in Parlamento.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp