I bonus per una busta paga più alta: le modifiche all'irpef e lo sconto sui contributi previdenziali

Il governo inserirà nella legge di bilancio sei importanti emendamenti già depositati in commissione Bilancio al Senato e che introdurranno - a fronte di una maggior spesa di 6,4 miliardi di euro - importanti novità che toccheranno le buste paga degli italiani.

In primis verrà ridisegnato il meccanismo dell'imposizione fiscale: la nuova Irpef avrà infatti quattro aliquote (23%, 25%, 35%, 43%) e verrà introdotto un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni, con il bonus 100 euro che resta per i redditi fino a 15.000 euro (primo scaglione Irpef). Il bonus di 1.200 euro l'anno può essere riconosciuto anche per i redditi tra 15.000 euro e 28.000 euro (secondo scaglione) ma a determinate condizioni.

Le aliquote Irpef passano da cinque a quattro e saranno al 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 25% per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro, al 35% tra 28.000 e 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro.

resta Resta il bonus Renzi da 100 euro per i redditi fino a 28mila euro;

per i redditi fino a 15.000 euro l'importo della detrazione da lavoro dipendente non sarà inferiore a 690 euro o se a tempo determinato non inferiore a 1.380 euro.

per il 2022 i lavoratori dipendenti con redditi bassi (fino a 2.692 euro lordi al mese) potranno beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali.

Per partite Iva e imprese arriva invece il momento di dire addio all'irap: sono 1,2 milioni le attività, che beneficeranno dell'intervento che ha un costo di 1,1 miliardi di euro.

Se il regime dei minimi prevede già l'esclusione dal tributo per le imprese individuali e lavoratori autonomi che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio, i soggetti non più tenuti al pagamento dell'imposta diventano 835.000 su una platea di 2.028.888, pari al 41,2% della totale. Quindi a poter beneficiare dell'esclusione dell'irap sarà il 58,8% pari a 1,2 milioni di attività (1.193.000). Dalle tabelle si evince, inoltre che la spesa per l'operazione ammonta a circa 1,1 miliardi di euro (1.075 mln).