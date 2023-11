Cos'è questa storia che metà degli italiani non paga le tasse

Solo metà degli italiani paga le tasse. Emerge chiaramente dai dati del ministero dell'economia e dall'agenzia delle entrate rielaborati dal centro studi "itinerari previdenziali" che mette in luce come sono appena 31 milioni gli italiani che pagano almeno 1 euro di irpef.

Se solo 31,366 milioni di cittadini su 59,236 milioni di abitanti presentano per il 2021 una dichiarazione dei redditi positiva, significa che il 47% degli italiani non ha redditi e, quindi, vive a carico di qualcuno. Inoltre aumenta la percentuale di contribuenti che sopporta quasi per intero il carico fiscale: il 44% circa paga il 92,62% di tutta l’IRPEF; il restante 56% ne paga solo il 7,38% ovvero, in valori assoluti 9.855.208 contribuenti versano in media 23 euro a testa, 7.819.493 contribuenti versano 358 euro l'anno.

E la stragrande maggioranza di coloro che paga le tasse è concentrata in poche regioni: il Nord contribuisce per il 57,43% del totale dei versamenti irpef, il Centro con 38,2 miliardi pari al 21,83% del totale, mentre il Sud porta in dote 36,3 miliardi, pari al 20,74% del gettito complessivo.

Una situazione di forte squilibrio, rimasta oltretutto stabile nel tempo (a riprova di interventi scarsi e inefficaci), che trova conferma anche analizzando le singole Regioni: con poco meno di 10 milioni di abitanti, la Lombardia versa 40,3 miliardi di IRPEF, vale a dire un importo maggiore dell’intero Mezzogiorno, che ne conta almeno il doppio, e persino superiore a quello dell’intero Centro (11,8 milioni di abitanti).

Confrontando il numero dei contribuenti con quello degli abitanti, risulta che al Nord i contribuenti sono il 75% della popolazione ma quelli che versano almeno 1 euro di IRPEF rappresentano il 60%, al Centro i contribuenti rappresentano il 71,5% della popolazione ma i versanti solo il 54,7% e addirittura al Sud la quota di contribuenti è pari al 62,3% ma solo il 42,19% dichiara un reddito positivo. Fa scalpore il caso di due regioni del Mezzogiorno, Calabria e Sicilia, dove i versamenti irpef scendono intorno a 1621 euro per abitante, ben al di sotto dei 2.144 euro annui della spesa pro capite per la sola sanità.

L'ennesimo ritratto di un Paese spaccato, con un Nord sviluppato, un Centro che gli si avvicina (trainato soprattutto dal Lazio) e un Sud apparentemente povero che trova ulteriore riscontro anche nell’analisi delle altre principali imposte dirette e indirette, tra cui l’IVA che dopo l’Irpef contribuisce fortemente alle entrate del bilancio statale. Il gettito relativo all’anno di imposta 2021 e dichiarato nel 2022 è di 130,995 miliardi di euro, con il Nord, il cui volume d’affari è pari al 62,80% del totale, che versa il 63,66% dell’intera imposta. Il Centro con il 23,37% di imponibile versa il 25,16%, mentre il Sud - con un imponibile del 12,04% - corrisponde il 10,33% di tutta l’IVA. Il gettito pro-capite evidenzia un elevato livello di sommerso: il Nord con 27.486.438 di abitanti ha un pro capite di 3.034,10 euro, il Centro con 11.786.952 di abitanti versa 2.796,11 euro per cittadino mentre il Sud, con 19.962.823 di abitanti, versa un’IVA pro capite di appena 677,56 euro. Considerato che la sola Lombardia corrisponde 46,446 miliardi di IVA, il 30% del più delle regioni meridionali, diventa facile ipotizzare fenomeni di evasione.