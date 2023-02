Tasse e multe non pagate: cosa può essere "rottamato" e come fare

Chi ha debiti col fisco - tasse arretrate o multe non pagate - da oggi può richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il prospetto con tutte le pendenze che possono essere "rottamate". Il servizio è disponibile online. Basta compilare un modulo per ottenere via email il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito. Tutte le istruzioni per utilizzare il servizio senza fare errori.

Cosa può essere "rottamato" e quali sono le scadenze

Come si paga con la rottamazione

Come chiedere il prospetto delle cartelle che possono essere rottamate

Cosa fare dopo avere richiesto il prospetto informativo

Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti senza sanzioni o interessi. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023.