Telepass, arriva la stangata

Brutte notizie per i clienti Telepass: dopo 25 anni aumenta il canone per gli automobilisti che "evitano" la fila ai caselli. L'azienda ha comunicato la modifica unilaterale del contratto "dettata dall'esigenza di aumentare - per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 - i canoni del Telepass Family e dell'Opzione Twin (se attiva)". I rincari partiranno il prossimo primo luglio e non saranno certo esigui: usare il dispositivo che permette di pagare in automatico ai caselli autostradali costerà il 45,2% in più.

Telepass, aumenta il canone

L'incremento (su base mensile di 0,57 euro, Iva inclusa, per il Family, e di 0,28 euro, Iva inclusa, per il Twin comprensivo dell'Opzione Premium/ Assistenza Stradale Italia), viene spiegato nella comunicazione, "nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass". Sull'opzione base, il cui costo annuo è di 15,12 euro, l'incremento sarà di 6,84 euro.

Le cause dei rincari

Quali sono le cause di questi aumenti? Due le ragioni fornite dall'azienda: primo, "incrementare alcuni corrispettivi in ragione, in particolare, del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass e del correlato aumento di costi e investimenti necessari per adeguare i servizi»; secondo, «introdurre ulteriori previsioni volte ad adeguare allo sviluppo tecnologico e normativo le modalità di prestazione dei servizi".Telepass conclude ricordando che "il canone di locazione del Telepass Family corrisponde ancora all’importo di 6.000 lire più Iva a trimestre del 1997". Chi non accetterà gli aumenti avrà facoltà di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022, con 6 mesi di tempo per restituire a Telepass il relativo dispositivo.

Assoutenti chiede un incontro all'azienda

Dopo la notizia degli aumenti per gli abbonamenti Telepass che scatteranno dal prossimo luglio, Assoutenti annuncia un incontro con la società che avverrà subito dopo Pasqua. "Al di là degli incrementi dell’abbonamento, peraltro fermo allo stesso prezzo da 25 anni, il tema del telepass è delicato in virtù della liberalizzazione del mercato che interesserà una enorme platea di consumatori - spiega il Presidente Furio Truzzi - Proprio per garantire le migliori tutele agli utenti fruitori dei servizi telepass, Assoutenti assieme ad altre associazioni incontrerà nei prossimi giorni la società Telepass per definire un percorso condiviso non solo sulle modifiche introdotte per gli abbonati ma, più in generale, sulla qualità dei servizi complessivi resi agli automobilisti".