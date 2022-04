Telepass annuncia la nuova piattaforma Tbusiness

Telepass, società leader in Italia della mobilità integrata, ha annunciato oggi la nuova soluzione per la mobilità aziendale: TBusiness, la prima piattaforma che integra servizi di mobilità, carte di pagamento e rendicontazione semplificata delle spese aziendali. Telepass mira a semplificare la vita delle persone in movimento e questa volta facilita le aziende e i suoi dipendenti. Per Telepass, efficientamento e semplificazione sono la chiave dell’evoluzione della mobilità aziendale: in un contesto in continuo mutamento e con l’emergere di nuovi e crescenti bisogni e necessità, TBusiness permette una gestione innovativa e più efficiente della mobilità dei dipendenti e delle spese legate agli spostamenti per lavoro. Nasce quindi una nuova piattaforma, unica nel suo genere, che integra un ecosistema di servizi di mobilità fruibili attraverso il dispositivo Telepass e la app Telepass Pay, con una carta prepagata per il pagamento delle altre spese aziendali dei dipendenti. A questo si aggiungono una rendicontazione semplice e digitale delle spese in ambito lavorativo ed un portale con cui le aziende potranno gestire la mobilità dei dipendenti.

L’obiettivo è di rispondere a 360 gradi alle esigenze di mobilità in modo efficiente, flessibile e totalmente personalizzabile. La nuova soluzione affianca ai servizi tradizionali di telepedaggio, fruibili attraverso il dispositivo Telepass, ulteriori servizi di mobilità innovativi. Viene offerto alle aziende da un lato un portale gestionale che permette all’azienda il monitoraggio in tempo reale di tutte le spese aziendali con importanti benefici economici e fiscali e contestuale semplificazione della rendicontazione, dall’altro un’unica app per il dipendente che permette di usufruire di numerosi servizi di mobilità integrata. A questi si aggiunge la possibilità di utilizzare una carta prepagata nominativa per le spese aziendali dei manager e dei collaboratori, collegata a un conto di moneta elettronica aziendale ricaricabile dotato di IBAN e abilitato alla gestione di bonifici e pagamenti. I servizi offerti permettono di pagare non solo il pedaggio autostradale senza code ai caselli, ma anche i parcheggi convenzionati in aeroporti, stazioni e fiere, la sosta sulle strisce blu, il carburante, la ricarica elettrica, la mobilità condivisa (come biciclette, monopattini e scooter), il taxi, il treno, navi e traghetti, l’Area C di Milano, il traghetto per lo Stretto di Messina e molto altro. Con TBusiness, i vantaggi legati all’utilizzo del dispositivo Telepass per le auto aziendali sono diversificati: dalla possibilità di segnalare le spese del veicolo per uso aziendale o personale, al recupero IVA 100% sui pedaggi aziendali, fino agli sconti esclusivi presso i partner Telepass e uno speciale cashback dedicato su tutti i servizi di mobilità, sulle transazioni con carta e sui parcheggi convenzionati. Ulteriore elemento rilevante è legato alla Sostenibilità e all’attenzione crescente ai bilanci e rating ESG.

Con Telepass abbattiamo la CO2 e lo facciamo in maniera semplice: basti pensare all’impatto positivo che si ha dalle auto che non devono fermarsi per lunghi periodi in coda al casello (confermato da un recente studio dell’università Ca’ Foscari), o grazie al servizio di Mobilità Condivisa che include monopattini, bike e scooter elettrici con cui percorrere l’ultimo miglio. Quindi grazie a TBusiness le aziende potranno disegnare un nuovo modello di mobilità intermodale e sostenibile che non considera più l’automobile come mezzo esclusivo per lo spostamento dei dipendenti. Tramite il portale web dedicato, l’azienda può: gestire in modo semplice e centralizzato tutti i veicoli aziendali, i dispositivi, i servizi di mobilità da attivare e le carte assegnate ai dipendenti, monitorare le spese mensili con possibilità di configurare limiti di spesa per i servizi di mobilità e per le carte nominative, consultare tutti i movimenti e le transazioni grazie a dashboard interattive con un monitoraggio completo e dettagliato e, infine, gestire la rendicontazione semplificata dei documenti contabili. Tramite l’app Telepass Pay, invece, il dipendente può godere di un’esperienza unica che gli permetterà di spostarsi con pochi tap avendo a disposizione nell’App tutti i servizi necessari a coprire l’intera travel journey: dal pagamento della sosta sulle strisce blu alla prenotazione di un Taxi, dal rifornimento di carburante al servizio di Ricarica Elettrica, e ancora percorrere l’ultimo miglio con mezzi di mobilità condivisa.

Potrà inoltre monitorare tutte le spese e caricare le relative ricevute fotografandole con il suo smartphone, selezionare i movimenti ad uso non lavorativo e contrassegnarli come spese a proprio carico, visualizzare i dettagli della carta prepagata e creare una nota spese in pochi tap. Tra i servizi per le flotte auto è presente anche il lavaggio auto a domicilio, ovunque siano parcheggiati i veicoli, tramite Wash Out, società di car care del Gruppo Telepass che utilizza prodotti waterless ed ecologici. Questo servizio, unito alle ricariche per i veicoli elettrici e alla mobilità condivisa come biciclette, monopattini e scooter elettrici, sottolinea l’impegno di Telepass nei confronti della sostenibilità, che continua anche nella mobilità aziendale. “Il nostro obiettivo è liberare il tempo delle persone. Questo significa dare loro tutte le soluzioni necessarie affinché possano muoversi in libertà e sicurezza, ottimizzando gli spostamenti per una miglior esperienza di viaggio. Con TBusiness definiamo un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale che permette al dipendente di muoversi in modo semplice, digitale e flessibile grazie al nostro ecosistema di servizi anche complementari all’auto, e alle aziende di appoggiarsi a una soluzione per rendere più efficiente e semplice la gestione delle spese aziendali. Un’offerta su misura per le aziende in movimento” - ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass.