Iva al 5% anche per il teleriscaldamento, M5s: "Solo per un trimestre non basta"

Anche gli utenti del teleriscaldamento avranno la riduzione dal 22 al 5% dell'Iva, come avviene già per chi usa il gas per il proprio riscaldamento. Il provvedimento, che sarà in vigore nel primo trimestre del prossimo, anno è stato annunciato ieri dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che in commissione Bilancio ha illustrato le ultime modifiche alla manovra, introdotte con un maxi emendamento.

"Per il caro energia diversi emendamenti sollecitavano quella che era ritenuta e che anche noi abbiamo ritenuto un'ingiustizia, il trattamento di sfavore per il teleriscaldamento, per cui è prevista la riduzione dell'aliquota Iva al 5% per il primo trimestre 2023", ha detto Giorgetti spiegando ch ela riduzione dell'aliquota sarà valida "per il primo trimestre del 2023", e annunciando anche che è prevista nella manovra anche "la riduzione al 10% dell'Iva per i pellet per il 2023" “Sul teleriscaldamento abbiamo vinto una battaglia", ha rivendicato il Movimento 5 Stelle, secondo cui con questo provvedimento si sana "una beffa che vedeva centinaia di migliaia di cittadini, residenti soprattutto nel Nord, pagare bollette addirittura superiori rispetto a quelli che utilizzano il gas".

In una nota l'eurodeputata Maria Angela Danzì ha ricordato che nelle ultime settimane ha presentato due interrogazioni alla Commissione europea mentre la senatrice Elena Sironi e i deputati Gianmauro Dell’Olio e Francesco Silvestri hanno presentato emendamenti in Aula a nome del Movimento. Per Danzì, che in una recente intervista a Europa Today aveva parlato di questa battaglia, solo tre mesi però non sono sufficienti. "Contro il caro energia servono soluzioni durature, eque ed efficaci e noi continueremo a difendere i consumatori dalle speculazioni e dagli extraprofitti come fatto finora”, ha per questo promesso.