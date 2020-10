La televisione del futuro sta arrivando: ecco cosa bisogna sapere

La nuova era del digitale terrestre è iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2020 con l’inizio dei lavori per liberare le frequenze della banda 700 MHz, occupata finora da alcuni canali televisivi e che in futuro servirà per il 5G. Lo switch-off definitivo avverrà solamente il 30 giugno 2022, giorno in cui tutti i televisori presenti nelle abitazioni degli italiani dovranno supportare il nuovo standard trasmissivo.

A cambiare non è solo lo standard per il digitale terrestre, ma anche quello del satellitare. Chi utilizza la piattaforma tivùsat deve controllare che il proprio decoder supporti il nuovo standard che andrà a sostituire quello utilizzato finora. Chi già vede canali in HD è pronto: i decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder satellitari tivùsat.

Per verificare facilmente se il tuo decoder o il tuo televisore è già abilitato, basta una semplice operazione: ricevi Canale 5 HD o Cine34 tramite il satellite? Se vedi questi canali in HD non devi fare nulla. Altrimenti ti basterà sostituire il tuo attuale decoder con uno HD o 4K tivùsat per ricevere tutto gratuitamente. In alternativa, potrai continuare a ricevere i canali digitali Mediaset e tutti i canali presenti via satellite con il tuo televisore HD (o Ultra HD 4K) e una CAM tivùsat inserita nel televisore.

Per continuare a guardare tutti i canali della Rai, Mediaset e tutti i canali presenti su tivùsat basta usare una CAM certificata tivùsat e accedere alla piattaforma satellitare gratuita. Grazie al DVB-S2 è possibile vedere i canali nazionali con una qualità maggiore. Entro la fine dell’anno Mediaset e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su tivùsat tutti i canali digitali solo in alta qualità.

Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, TopCrime, Focus, Cine34, Boing, Cartoonito, Cielo, TV8, La7d, Nove, DMAX, Real Time, K2, Frisbee e tutti i canali TGR RAI sarà necessario un decoder satellitare HD o 4K. Nel dettaglio, tra fine novembre e il 1° dicembre Nove, DMAX, Real Time, Cielo e Tv8 trasmetteranno solo in HD. K2 e Frisbee saranno visibili solo con un decoder HD o 4K.

Dal 18 dicembre Rai ha annunciato che i 22 canali del TG Regionale saranno tutti visibili su tivùsat ma solo con un decoder satellitare HD o 4K. Dal 31 dicembre Mediaset trasmetterà via satellite tutti i suoi canali digitali solamente in alta qualità e così anche altri canali tra cui La7d. Con un qualsiasi televisore certificato “la tivù” o “la tivù4K” sai che sei già pronto per il futuro, senza preoccuparti dei cambi tecnologici in arrivo.