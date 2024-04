Terremoto a Taiwan: il più grande produttore di chip al mondo sospende la produzione

Il più grande produttore di chip al mondo ha sospeso le attività dopo il violentissimo terremoto che ha colpito Taiwan dove è stata registrata una scossa di magnitudo 7,4, la più forte degli ultimi 25 anni. La Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), azienda che fornisce i chip a colossi come Apple e Nvidia, ha interrotto alcune delle linee in via precauzionale.

Un portavoce di Tsmc ha fatto sapere che "l'azienda sta attualmente valutando l'impatto" del terremoto e l'attività di alcuni stabilimenti di Hsinchu riprenderà solo dopo un'ispezione. Oltre a Tsmc anche United microelectronics corp (Umc) e Powerchip semiconductor manufacturing Corp. (Psm) hanno interrotto alcune delle loro linee di produzione a Hsinchu come misura preventiva. Si stima che Tsmc produca da sola circa il 90% dei chip utilizzati nei processori più avanzati per smartphone e pc.