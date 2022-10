Tetto al contante, Zaia: "Il governo non considera ladri tutti quelli che fanno la spesa"

Sul tema del tetto ai contanti "questo governo ha un approccio diverso" e "non considera ladri tutti quelli che vanno a fare la spesa". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia difendendo così la proposta del centrodestra di innalzare il limite per i pagamenti cash che da gennaio 2023 dovrebbe scendere da duemila a mille euro ma che la Lega vorrebbe portare a diecimila euro (anche se probabilmente alla fine si troverà una soluzione a metà strada). In aula al Senato Meloni ha detto che il tetto ai contanti "rischia di non favorire la nostra competitività" visto che paesi come Austria o Germania non ce l'hanno.

Zaia sembra sposare questa tesi e si focalizza in particolare sul turismo. "È difficile spiegare ai nostri ospiti stranieri che oltre una certa cifra non possono pagare in contanti" ha dichiarato il presidente del Veneto. "Ci sono paesi che noi riteniamo civili e all'avanguardia, in cui hanno ancora l'abitudine di girare con due o tremila euro in contanti per far la spesa, venire in Italia comprarsi l'abito firmato, piuttosto che il lampadario o il vaso di Murano". Insomma, per Zaia non è con il tetto di spesa al contante che si controlla l'evasione fiscale ed anzi, dice sempre Zaia, "gli evasori sono altri ed è bene iniziare a controllare la grande evasione".

Com'è cambiato il tetto al contante

Negli ultimi vent'anni ci sono stati una decina di cambiamenti alla soglia massima. Il minino è stato di mille euro (governo Monti, 2011), il massimo i 12.500 euro dei governi Berlusconi 3 e Berlusconi 4. Prodi nel 2006 la abbassò a 5.000 euro, Berlusconi poi la riportò a 12.500 per poi farla scendere prima a 5.000 e poi nel 2011 a 2.500. Dopo Monti con Renzi è risalito a quota 3.000 e poi con Conte nel 2020 è ridisceso a 2.000. Nel 2022 saremmo dovuti passare a 1.000 ma col Milleproroghe 2021, un blitz di Lega e Forza Italia ha fatto slittare tutto al 2023. E ora la soglia potrebbe essere fissata ben più in alto.