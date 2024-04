Perché l'Italia dovrà pagare 1 miliardo di euro a Tim

È arrivata oggi, 4 aprile, la pronuncia della Corte d'appello di Roma su un contenzioso che va avanti tra lo Stato italiano e Tim da ben 26 anni. Al centro, un canone di concessione che l'Italia pretese nel lontano 1998 dalla società di telecomunicazioni e che ora viene ritenuto illegittimo.

L'Italia dovrà quindi restituire a Tim un miliardo di euro, cifra che corrisponde al valore del canone pagato all'epoca dalla società, ovvero circa 500 milioni di euro di oggi, ai quali però devono essere aggiunti gli interessi accumulatisi negli anni.

La sentenza emessa è immediatamente esecutiva e Tim vuole avviare subito le procedure per il recupero della somma, ma il governo ha fatto sapere che si rivolgerà alla Cassazione contro la decisione della corte della Corte d'appello e chiederà la sospensione degli effetti esecutivi della pronuncia.

Il canone illegittimo e la lunga disputa tra Stato italiano e Tim

Il 1998 è stato l'anno delle privatizzazioni del settore telecomunicazioni, su indirizzo delle normative europee che spingevano per la liberalizzazione del mercato. L'Italia, quell'anno, aveva chiesto alle aziende di pagare un contributo obbligatorio, calcolato in base al loro fatturato.

Contro questa richiesta Tim aveva presentato ricorso già nel 2000 al Tar del Lazio, il quale aveva rinviato la decisione alla Corte di Giustizia europea. Nel 2008, i giudici diedero ragione al gruppo telefonico, definendo quel canone ''non dovuto''. Nel frattempo, nel 2003, Telecom aveva fatto richiesta di rimborso sempre al Tar del Lazio, che, pur non sconfessando la sentenza europea, lo aveva negato. Contro questa sentenza del 2008 Telecom aveva quindi fatto ricorso al Consiglio di Stato e la risposta, arrivata novembre 2009, è stata ancora una volta negativa.

La stessa società ricorda in una nota come sulla vicenda sia "intervenuta in più occasioni la Corte di Giustizia dell’Unione Europea segnalando il contrasto tra la direttiva sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le norme nazionali che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di settore".