TIM Ed ERG: al via il progetto “Missione Ambiente- Generazioni A Scuola Di Sostenibilità”

È partito oggi dall’Istituto Bosco Lucarelli di Benevento il progetto “Missione Ambiente - Generazioni a scuola di sostenibilità”, lanciato da TIM ed ERG, tramite ERG Academy, su scala nazionale volto alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, che toccherà dieci città italiane, prevede per ogni tappa specifiche sessioni di approfondimento su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica che vedranno protagonisti studenti e studentesse.

Il progetto, infatti, è inserito nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) delle scuole secondarie di secondo grado, che eredita le finalità dell’ex alternanza scuola lavoro. L’obiettivo è contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità con un focus particolare sulla preservazione e sulla protezione del nostro pianeta. Gli incontri, il cui obiettivo è promuovere un modello orizzontale e collaborativo, prevedono ampio spazio di dibattito tra esperti ed esperte aziendali e partecipanti degli istituti coinvolti al fine di favorire lo scambio e il dialogo tra le diverse generazioni presenti.

Alla tappa inaugurale di Benevento hanno partecipato Andrea Ferrazzi di TIM, già senatore della Repubblica e nel coordinamento dei lavori per le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione (estensione della tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni) e per ERG Alessandro De Vita, Permitting, e Gianluca Gramegna Head of ESG. Ha moderato gli interventi Cristina Sivieri Tagliabue, curatrice dell’iniziativa, fondatrice e direttrice del quotidiano online La Svolta, media partner del progetto.

Partner organizzativo del progetto è ELIS, ente educativo non profit da sempre attivo nel mondo della scuola con varie attività a supporto della crescita e dell’orientamento di studenti e studentesse.

Il tour, partito oggi da Benevento, toccherà Foggia (25 gennaio), Catania (1febbraio), Catanzaro (21 febbraio), Cagliari (6 marzo), Arezzo (20 marzo), Modena (10 aprile), Ascoli Piceno (18 aprile), Genova (9 maggio) per concludersi a Venezia il prossimo 16 maggio.