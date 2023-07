Tim: "la forza delle connessioni" per vincere gli stereotipi

È on air da oggi il nuovo spot istituzionale del Gruppo TIM con protagoniste le Azzurre che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Calcio Femminile al via il 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda. Al centro della storia, diretta dalla regista Cinzia Pedrizzetti, una bambina tifosa della Nazionale femminile che, spinta dalla passione, vuole realizzare il sogno di diventare una calciatrice professionista andando oltre i limiti e i pregiudizi che ancora oggi possono essere un ostacolo difficile da superare anche nel mondo dello sport. Lo spot è un nuovo capitolo della campagna ‘La Forza delle Connessioni’ che pone l’accento sull’importanza delle relazioni per superare le distanze e trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi.

TIM è impegnata a superare gli stereotipi di genere, come hanno fatto le ragazze della Nazionale di calcio. TIM è top partner della Nazionale di Calcio Femminile e sostiene il talento delle donne in ogni ambito, a partire dal mondo dello sport, perché la parità di genere non può aspettare. La gender equality è un motore chiave di innovazione, crescita e attrazione di talenti.

La hit dei Måneskin ‘The Loneliest’ è la colonna sonora dello spot in onda da domani sulle principali emittenti TV nel formato 30” e 45” e sulle reti Publitalia con una versione speciale da 50”, sul web con una video strategy dedicata e sui social.