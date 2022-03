Tirrenia, crisi senza fine: 4.500 posti a rischio, scatta lo sciopero

Non c'è pace per i dipendenti Tirrenia: sono circa 4.500 i posti di lavoro a rischio. A denunciarlo è il segretario nazionale Ugl Mare, Pasquale Mennella ribadendo come dal Mims non sia arrivata nessuna risposta circa la richiesta del 5 marzo scorso di apertura di un tavolo di confronto "per mitigare gli effetti che potrebbe produrre il fallimento totale o parziale delle Aziende del gruppo Onorato''.Per questo, spiega ancora, ''la proclamazione dello sciopero dei lavoratori Cin Tirrenia/Moby per il 29 marzo risponde alle preoccupazioni e agli appelli accorati che il personale tutto sta invocando per la delicata vertenza, giunta quasi ai titoli di coda''. Il sindacato rivendica infatti , dice ancora Mennella, "una maggiore attenzione alla vertenza; una previsione di clausola sociale reale ed esigibile, che possa effettivamente evitare quelle arbitrarie attuazioni ad oggi riscontrate nelle recenti assegnazioni; una rivisitazione dei Bandi di gara. "C'è il serio rischio, che a pagare lo scotto di scelte politiche miopi e strategie aziendali sbagliate, siano ancora una volta i lavoratori marittimi'', conclude.

"Tutte le unità navali della Toremar informano di aver inviato alle organizzazioni sindacali una richiesta urgente per la convocazione di una assemblea sindacale a bordo al fine di conoscere la reale situazione in merito all'assurdo comportamento del Ministero dello Sviluppo Economico- Mise per la definizione di un accordo tra la Cin spa e Tirrenia in Amministrazione Straordinaria che dovrà essere siglato tassativamente entro il 31 Marzo 2022". Ad affermarlo in una nota sono gli equipaggi della Toremar spa. "Gli equipaggi - sottolineano - ritengono fondamentale la firma del sopra richiamato accordo per la riuscita del piano concordatario depositato da Moby spa e Cin spa (Società del gruppo Onorato), e sono consapevoli che il mancato raggiungimento di un accordo potrà portare al fallimento delle due Società e di conseguenza grossissime ripercussioni, specialmente nel campo occupazionale anche nelle controllate dal gruppo Onorato, come in questo caso la Toremar spa".