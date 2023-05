Tornano i voucher: cosa cambia ora e perché le opposizioni protestano

Più voucher per tutti. Il governo Meloni ha deciso di ampliare l'utilizzo di questo sistema di pagamento per i datori di lavoro, che era stato reintrodotto con la Legge di bilancio approvata lo scorso anno. Il decreto, che pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede un utilizzo rafforzato dei voucher, un "ritorno al passato" che però ha fatto storcere il naso ai sindacati e opposizioni, che accusano l'esecutivo di voler alimentare la precarietà.

Tornano i voucher: cosa cambia

Ma cosa cambia in concreto. La misura è chiara: l'utilizzo dei voucher sarà consentito fino a 15mila euro l'anno per ogni utilizzatore, con questo tetto che sarà valido soltanto per alcuni settori specifici. Per le altre imprese il tetto di compensi ammessi con contratto di prestazione occasionale è pari a 10mila euro. Inoltre, l'articolo 37 del decreto l'aumento riguarda non soltanto la retribuzione ma anche la soglia dei lavoratori. Sempre in quegli ambiti, i voucher potranno essere utilizzati da datori che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese. Un doppio favore agli utilizzatori contenuto nel decreto, che prevede anche nuove causali sui contratti a termine.

I buoni lavoro, nati nel 2003 e aboliti bel 2017, sono rimasti nel "cassetto" soltanto un anno. Reintrodotti quasi subito, anche se in forna, ridotta, il governo Meloni ha prima provveduto a ristabilire questa forma di pagamento, adesso ampliata con il decreto Lavoro. Una "mossa" che ha attirato le critiche di sindacati e opposizione.

Le critiche delle opposizioni

Il commento più duro è arrivato da Maurizio Landini, segretario della Cgil, che in un'intervista a La Stampa si è scagliato contro il "ritorno" dei buoni lavoro: "Con la diffusione dei voucher e la deregolamentazione dei contratti a termine va contro l’articolo 1 della Costituzione. Questo è quello che stanno facendo. Questo è ciò che dobbiamo impedire. Il mondo del lavoro ci chiede di non fermarci e noi siamo pronti a tutto". Landini ha poi parlato dell'ipotesi di uno sciopero generale: "Entro l’estate si deve approvare la delega fiscale e la conversione del decreto Lavoro; a settembre, si definirà la legge di Bilancio. È qui che si gioca la partirà del futuro. Gli scioperi bisogna costruirli perché devono contribuire a un cambiamento reale. Un’unica iniziativa non può, da sola, condurre al cambiamento. Prima si riempiono le piazze, e si fa vedere che c’è un Paese che chiede discontinuità. Bisogna costruire un largo consenso, stiamo lavorando per questo".

Questo sabato si protesta a Milano. ''La risposta alla mobilitazione è stata fortissima. Le piazze si sono riempite di lavoratori, di pensionati e di giovani. Si è sentita in modo esplicito la denuncia del malessere che aumenta. Perché crescono la precarietà e il lavoro povero, ma non è solo questo. Oggi viene messo in discussione anche il diritto allo studio, c'è un disagio abitativo che inizia fra gli studenti e diviene una condizione più generalizzata in assenza di un piano edilizio che riguardi tutti. Non è garantito il diritto alla casa, quando si poteva cominciare col rendere disponibili le strutture pubbliche dismesse. C'è una vera emergenza, là fuori''.

Anche la Filcams Cgil ha condannato duramente la misura, chiedendone il ritiro attraverso le parole del segretario generale Fabrizio Russo, intervistato dal Fatto Quotidiano: "È un provvedimento sbagliato che liberalizza ulteriormente rispetto a quanto era stato già fatto con la legge di bilancio. In un settore che è caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare, l’unica misura che viene adottata dal governo è una conferma ulteriore dei voucher. Per noi è un forte peggioramento in termini di condizioni di lavoro". Nella giornata di ieri, anche l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, durante il suo intervento a Start su Sky Tg24, aveva criticato questa decisione del governo Meloni: "Aumentare il tetto per l'utilizzo dei voucher in alcuni settori significa autorizzare quei datori di lavoro a non fare più contratti perché potranno coprire quasi tutta la fascia della forza lavoro attraverso i voucher".