Viaggeremo su treni a idrogeno, il Pnrr rende green i trasporti

Dire addio ai vecchi treni inquinanti per nuovi convogli a idrogeno. E archiviare i camion come li conosciamo oggi per altri sempre a idrogeno. E' l'ambizioso traguardo che si è posto il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. I primi passi sono stati mossi con la firma di due decreti da parte del ministro Enrico Giovannini. Per quella che al momento è una sperimentazione sono previsti investimenti per un totale di 530 milioni del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) destinati appunto "all'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale, e nel trasporto stradale, con particolare riferimento al trasporto pesante". Trecento milioni saranno impiegati per il trasporto ferroviario, i restanti 230 per il trasporto stradale.

I decreti fissano le modalità per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno nel trasporto ferroviario e la realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dedicate sulla rete stradale, nel rispetto "del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente e delle norme per la sicurezza". Per entrambi gli interventi, una quota pari ad almeno il 40% è destinata a progetti da realizzare al Sud.

Perché l'idrogeno

L’idrogeno è una valida alternativa nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso di energia ma per i quali non è possibile ricorrere a soluzioni basate sull’elettricità. Le raffinerie sono il settore più promettente, ma anche l’acciaio è uno dei settori dove l’idrogeno può assumere un ruolo rilevante, essendo l’Italia, dopo la Germania, il secondo produttore in Europa: l’impiego di H2, al posto del carbone, nei processi siderurgici di produzione di acciaio primario, a partire da minerali a base di ossido di ferro, eliminerebbe le emissioni di particolato, gas serra ed altri inquinanti.

L’introduzione dell’idrogeno come vettore costituisce una novità assoluta nella gestione del sistema energetico italiano. Sono previste anche due riforme: una interverrà sulle norme tecniche (come sicurezza della produzione, del trasporto e dello stoccaggio di H2), l'altra sulle misure per incentivare la produzione e il consumo.

In Italia circa un decimo delle reti ferroviarie è servito dai treni diesel, che in alcune regioni hanno un'età media elevata e dovrebbero essere sostituiti nei prossimi anni. Il passaggio all'idrogeno potrebbe essere utile soprattutto dove l'elettrificazione dei treni non è tecnicamente fattibile o competitiva. E visto che oggi in Italia non esistono stazioni di rifornimento H2 per i treni, il primo passo è lo sviluppo di elettrolizzatori ad alta pressione e di sistemi di stoccaggio ad alta capacità, con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi.

Il trasporto tramite autocarri a lungo raggio è uno dei segmenti più inquinanti nel settore dei trasporti, responsabile per circa il 5-10 per cento delle emissioni complessive di CO2. E' prevista la realizzazione di circa 40 stazioni di rifornimento per camion e auto funzionanti anche a pressioni di oltre i 700 bar. La priorità verrà data alle aree strategiche per i trasporti stradali pesanti come le zone prossime a terminal interni e le rotte più densamente attraversate da camion a lungo raggio (Corridoio Green and Digital del Brennero, progetto cross-border, corridoio Ovest - Est da Torino a Trieste).

Viaggeremo su treni a idrogeno

Le risorse previste per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario sono, pari a 300 milioni. L'orizzonte è quello di convertire all’idrogeno le linee ferroviarie non elettrificate con elevato traffico passeggeri e un forte utilizzo di treni diesel come in Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata. I progetti più avanzati, quelli in Valcamonica e Salento, prevedono la sperimentazione in modo integrato di produzione, distribuzione e acquisito dei treni H2.

L'investimento interessa tutta la filiera: produzione dell'idrogeno green, trasporto, stoccaggio, realizzazione delle stazioni di servizio, acquisto dei treni. Dieci stazioni di rifornimento dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026 e l'assegnazione delle risorse per la loro realizzazione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023. Il ministero spiega che "la localizzazione degli investimenti tiene conto, in via prioritaria, delle aree e delle esigenze già individuate nel Pnrr e in altri provvedimenti per l'implementazione dell'idrogeno". Ci sono la Valcamonica e il Salento, la ferrovia Circumetnea e quella Adriatico Sangritana, le linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro, il collegamento ferroviario tra la città di Alghero e l'aeroporto, la tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona. I beneficiari delle risorse sono le Regioni e le Province Autonome che svolgono il servizio ferroviario oggetto degli interventi innovativi.

Idrogeno per il trasporto stradale

Il decreto punta ad aumentare la diffusione dell’idrogeno nel trasporto stradale, promuovendo la creazione di distributori per camion e auto, e raggiungere almeno il 5-7% del mercato interno entro il 2030. Verranno sviluppate almeno 40 stazioni di rifornimento entro il 30 giugno 2026, prevedendo la notifica dell'aggiudicazione degli appalti entro il 31 marzo 2023. Per la localizzazione delle stazioni si considerano come prioritarie le aree strategiche per i trasporti stradali pesanti, come le zone vicine a terminal interni, le rotte più interessate al passaggio di mezzi per il trasporto delle merci a lungo raggio e i collegamenti ai sistemi di trasporto pubblico locale con mezzi alimentati a idrogeno. In particolare, le stazioni di rifornimento dovranno soprattutto rispondere alle esigenze dell'asse stradale del Brennero, del corridoio est-ovest da Torino a Trieste, dei corridoi delle reti europee Ten-T.