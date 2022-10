I tre bonus casa che si possono avere insieme, per lo stesso edificio

Superbonus 110%, ecobonus e bonus barriere architettoniche 2022 sono cumulabili, a certe condizioni. È infatti possibile usufruire di questi tre bonus casa differenti per lo stesso edificio, se il contribuente rispetta tutti i requisiti richiesti per ognuna delle agevolazioni in questione e rientra nei limiti di spesa stabiliti per ciascun intervento. Come spiega nel dettaglio l'Agenzia delle entrate, in presenza di tutti i requisiti, un contribuente può accedere a diversi bonus casa, tra cui il superbonus 110%, anche in riferimento allo stesso periodo temporale e allo stesso edificio o unità immobiliare. Ciò che conta è che gli interventi che si intende agevolare con le diverse detrazioni siano ben distinti tra loro, sia in riferimento all'effettiva esecuzione degli stessi, sia in riferimento alle fatture, alla documentazione e all'eventuale invio della comunicazione per la scelta delle alternative.

Ci sono delle scadenze da rispettare. I tre bonus casa citati permettono di scegliere, al posto della detrazione, l'usufrutto mediante la cessione del credito e lo sconto in fattura. Per questo, in relazione alle spese 2021 e alle rate non ancora fruite del 2020, la comunicazione per la scelta delle opzioni può essere inviata fino al 30 novembre 2022. Il bonus barriere architettoniche, invece, è valido solo per le spese tenute nel 2022 per cui, se si intende fruirne, la comunicazione dovrà essere inviata dal 1° gennaio al 16 marzo 2023. L'Agenzia delle entrate spiega come anche l'ecobonus, come il superbonus 110%, permette solo la sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti. Entrambe le agevolazioni non permettono l'installazione di nuovi componenti che prima non esistevano. Per questo, le spese relative alla sostituzione degli infissi potranno essere agevolate solo in riferimento alla superficie complessiva già esistente, usufruendo della detrazione maggiorata al 110% con il superbonus.

Per quanto riguarda invece le spese relative alla parte di superficie occupata dagli infissi che risulterà eccedente, e dunque ampliata nella condizione post-interventi, non sarà possibile usufruire dell'ecobonus, ma si potrà invece beneficiare del bonus ristrutturazioni (nel limite del 50%), che ammette l'esecuzione di opere ex novo. Anche il bonus ristrutturazioni ammette l'usufrutto tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura per alcune tipologie di interventi. Per quanto riguarda, invece, i possibili interventi agevolati con il bonus barriere architettoniche, il fisco ribadisce che l'incentivo non pone limiti riguardanti la tipologia di edificio o la tipologia di beneficiario.

Nello specifico, l'agevolazione può essere beneficiata da tutti i contribuenti (persone fisiche, autonomi, società, imprese, associazioni, ecc.) che sostengono le spese relative agli interventi e che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (anche comodato d'uso gratuito). In questo caso ci sono dei requisiti da rispettare. In merito alla tipologia di immobile, ciò che conta è che l'edificio o unità immobiliare oggetto di interventi sia esistente e non abbia alcun'altra restrizione riguardante le categorie catastali. In merito ad altre richieste, si evidenzia che il concetto di "prevalenza residenziale" non si applica per il bonus barriere architettoniche, che quindi può essere utilizzato anche su edifici non adibiti ad abitazioni sfruttandone appieno le sue caratteristiche, come la detrazione delle spese in un tempo di 5 anni e l'utilizzo di opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura.