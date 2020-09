Trenitalia, via al rimborso 'causa Covid' per l'abbonamento: come ottenerlo

Rimborso abbonamenti Trenitalia: arrivano buone notizie per i viaggiatori italiani. Adesso è disponibile la procedura per ottenere il rimborso straordinario dell’abbonamento sovraregionale di Trenitalia non utilizzato a causa dell’epidemia di coronavirus. Quindi, i viaggiatori del trasporto regionale che non hanno potuto viaggiare a causa dell’emergenza sanitaria, potranno ricevere l’indennizzo per la tipologia di abbonamenti mensili ed annuali con applicazione sovraregionale, anche nel caso in cui l'abbonamento sia stato utilizzato soltanto in maniera parziale. La procedura recepisce quanto stabilito dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Abbonamenti Trenitalia, come chiedere il rimborso

Ma come si può richiedere il rimborso dell'abbonamento sovraregionale? La procedura è molto semplice, basta compilare, per ciascun abbonamento, la dichiarazione sostitutiva e il relativo format disponibili sul sito di Trenitalia o reperibile nelle biglietterie delle stazioni. I documenti, come precisa il sito informativo di Ferrovie dello Stato, dovranno poi essere consegnati o inviati a Trenitalia assieme alla fotocopia, o alla scannerizzazione o alla fotografia dell’abbonamento.

La documentazione potrà essere trasmessa anche per posta elettronica o ordinaria agli indirizzi della Direzione Regionale/Provinciale di competenza della stazione di arrivo, o presso le biglietterie di Trenitalia entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. I clienti a cui verrà approvata la richiesta verranno rimborsati attraverso un voucher.