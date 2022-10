Truffe finanziarie online, siamo tutti a rischio. Come proteggerci

Diffidiamo da chi promette guadagni facili e in poco tempo, questo è il primo consiglio da seguire per non cadere nelle truffe finanziarie, un fenomeno in costante crescita soprattutto in Italia. I numeri sono spaventosi: si registrano almeno 260 milioni di casi al mondo, con un aumento del 15% rispetto al 2020 e perdite di 41,3 miliardi di Euro (Investingoal). Dati preoccupanti anche in Italia, Paese dove le truffe online sono cresciute molto di più rispetto al resto d’Europa, con danni stimati intorno ai 2mila euro pro capite.

Fa riflettere il caso della New Financial Technology (Nft), società di Silea che prometteva ai propri clienti rendimenti mensili del 10% grazie a un complesso algoritmo per le criptovalute. Due dei tre soci che gestivano la società sono svaniti nel nulla, così come i 100 milioni di euro, sottratti ai 6.000 investitori per lo più del Nord Italia. "Le frodi possono riguardare investimenti in azioni, moneta virtuale, Nft, scommesse sportive e promozioni di applicazioni mangiasoldi - spiega Andrea Unger, trader internazionale, unico ad aver vinto per 4 volte il campionato del mondo di Trading nella categoria Futures - e avvengono principalmente online, tipologia che in gergo viene definita “scam”, tramite invio di e-mail (phishing), SMS (smishing), WhatsApp e al telefono (vishing)". Chi sono le vittime delle truffe finanziarie online? Come proteggersi?

Truffe finanziarie online, siamo tutti potenziali vittime

Le truffe finanziarie interessano tutti, prendono di mira chiunque, senza distinzione di sesso, livello culturale, sociale ed economico. La conferma arriva dalle numerosissime segnalazioni che ogni giorno giungono al Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia, e dai recenti casi di attualità. Giusto per citarne un paio: la frode ai danni di un pensionato aretino che in poco più di due mesi ha visto volatilizzarsi un milione di euro; oppure i 170 casi di truffe legate al trading online registrate in Emilia Romagna. Solo nei primi otto mesi del 2022 in questa regione si sono generate delle perdite del valore di 5 milioni.

Attenzione poi a quello che viene definito "Schema Ponzi", uno "dei modi più sofisticati e più subdoli di truffare le persone", chiarisce Unger. "I sedicenti guru, per rendersi ancora più credibili agli occhi della vittima, in una prima fase tendono ad accontentare il malcapitato. Accolgono le sue richieste di riscattare una parte dell'investimento, utilizzando un po’ delle somme versate dai nuovi investitori. Dopodiché, quando le richieste di riscatto si accumulano, il sistema si arresta e i truffatori spariscono con i soldi". E c’è di più, da vittime ci si può trasformare a inconsapevoli promotori di truffe. "La possibilità di guadagni iniziali, che scaturiscono proprio dallo schema Ponzi, rendono le persone inconsapevoli promotori della truffa stessa. In che modo? Consigliando a loro volta, ad amici e parenti, lo stesso investimento".

Come proteggersi dalle truffe finanziarie online

L'iper connessione che caratterizza le nostre vite ci ha reso tutti più vulnerabili di fronte alle frodi finanziarie online. Siamo costantemente bersagliati da messaggi di sedicenti guru della finanza che promettono soldi facili con un semplice clic. Li troviamo ovunque. Sfruttano le nuove tecnologie, da Telegram a WhatsApp, passando per il Metaverso. Impazzano sui social network, fanno capolino mentre navighiamo su Internet attraverso improvvise finestre pop-up. Inviano SMS ed e-mail con link da cliccare o allegati da scaricare, chiamano più e più volte al telefono, celandosi anche dietro falsi profili.

Come proteggersi dai sempre più pericolosi raggiri online? L’unica difesa è l’alfabetizzazione finanziaria. "Una buona formazione finanziaria permette di investire in maniera consapevole. Anzi, dovrebbe essere insegnata a scuola, soprattutto perché i ragazzi italiani, a livello europeo, sono tra quelli che hanno maggiori lacune", spiega Unger aggiungendo qualche utile consiglio. Prima di tutto "non bisogna mai condividere dati personali e informazioni di carattere finanziario con chi non conosciamo. Diffidiamo da richieste di trasferimento di soldi, specie se avvengono tramite carte di debito precaricate, regalo o moneta virtuale. Non apriamo finestre pop-up che pubblicizzano investimenti economici, messaggi di testo, allegati o collegamenti nelle e-mail che provengono da indirizzi di posta elettronica sospetti o a noi sconosciuti. Prestiamo attenzione alle richieste di modifica di dati finanziari e utilizziamo password diverse per accedere ai servizi online. Quando viene fatta una proposta di investimento, verifichiamo sempre la fonte, inoltre, diffidiamo da chi promette guadagni facili e in poco tempo".