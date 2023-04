Arriva il brevetto unico europeo: cosa cambia per le imprese

Ci sono voluti 50 anni di discussioni, ma alla fine dall'1 giugno le imprese potranno contare sul brevetto unico europeo. Lo ha ricordato il commissario Ue al Mercato Interno Thierry Breton nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles in cui ha presentato delle nuove proposte legislative per favorire l'innovazione nell'industria europea.

Quella dei brevetti "è una materia tecnica, ma molto importante per l'innovazione e la produttività delle nostre imprese - ha premesso Breton - L'Europa è la culla di alcune innovazioni, come i vaccini a mRna, che sono indispensabili alla crescita dell'economia. Bisogna dare alle imprese gli strumenti giusti per proteggere le loro invenzioni: il primo giugno, dopo quasi 50 anni di discussione, il brevetto unitario diventerà finalmente una realtà".

Il brevetto unico europeo permetterà al titolare dell'invenzione di presentare un'unica domanda centralizzata di concessione, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco. Una volta approvato, il brevetto varrà automaticamente in tutti i Paesi aderenti (al momento 17). Finora, le procedure prevedono più passaggi burocratici, che comportano la necessità di far approvare il brevetto in ogni singolo Stato dell'Ue in cui si vuole operare. Un brevetto valido nei 28 Stati membri dell'Ue costa circa 36 mila euro, di cui 23 mila solo per i costi di traduzione. Inoltre, per limitare i costi, molte imprese preferiscono brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di essere copiate. Secondo Breton, con il brevetto unico il costo scenderà a 5mila euro.

Il commissario ha anche presentato nuove proposte in materia: tra queste, la creazione di un registro dei brevetti standard essenziali che coprono 5g, wifi, bluetooth e altre tecnologie chiave per l'industria Ue, una banca dati comune e nuove politiche di royalty per aiutare le aziende a negoziare pagamenti "equi, ragionevoli e non discriminatori" e frenare le battaglie legali sul diritto d'autore. Tali norme, evidenzia Bruxelles, ambiscono ad "aiutare le imprese, in particolare le Pmi, a sfruttare al massimo le loro invenzioni e le nuove tecnologie, e a contribuire alla competitività e alla sovranità tecnologica Ue".

Beni immateriali come marchi, design, brevetti e dati sono sempre più importanti nell'odierna economia della conoscenza, ricorda la Commissione. La proprietà intellettuale è un motore chiave per la crescita economica in quanto aiuta le aziende a ottenere valore dai loro beni immateriali. Le industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale rappresentano quasi la metà di tutto il Pil e oltre il 90% di tutte le esportazioni dell'Ue. Nel periodo 2017-2019, quasi il 76% del commercio intra-Ue è stato generato da industrie ad alta intensità di brevetti.

Le proposte odierne integreranno il sistema del Brevetto Unitario, che sarà operativo dal 1° giugno. I rispettivi punti di partenza sono disposizioni e principi esistenti del diritto internazionale e dell'UE in materia di proprietà intellettuale, ma ciascuno di essi mira a rendere il sistema dei brevetti più efficace eliminando ulteriormente la frammentazione del mercato unico, riducendo la burocrazia e migliorando l'efficienza. Questo solido quadro di brevetti consentirà agli operatori economici e alle autorità competenti di proteggere meglio l'innovazione, garantendo al tempo stesso un accesso equo, anche durante le situazioni di emergenza.