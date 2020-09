Unicredit di nuovo down: sito e app irraggiungibili

Anche oggi, così come ieri, i servizi online di Unicredit sono irraggiungibili a causa di un down dei sistemi informatici. Dopo i disservizi di ieri, quindi, il sito dell'istituto è tornato a essere "down": per un problema tecnico è infatti impossibile accedere ai servizi, sia online che attraverso l'app. Ieri sera la banca aveva annunciato che i sistemi erano stati 'ripristinati e nuovamente in funzione', scusandosi per 'il malfunzionamento dovuto a motivi tecnici'.

L'utenza verificata Unicredit Italia su Twitter aveva scritto ieri che "sono in corso malfunzionamenti generalizzati su cui stiamo intervendo con la massima priorità per la risoluzione". Gli utenti segnalavano anche l'impossibilità di usare il bancomat e la carta di credito per pagare i conti nei negozi. Anche oggi l'account Twitter spiega che l'azienda sta "lavorando per ripristinare la corretta operatività dei nostri servizi nel più breve tempo possibile" e si scusa per il disagio.

