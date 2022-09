Unimarconi, la prima università digitale italiana apre le porte alle proposte della politica bipartisan raccontate dai giovani di tutti gli schieramenti

Una politica fatta e raccontata dai giovani promossa dall’Ateneo in un clima di confronto moderno, leale e democratico.

L’evento è stato ospitato da Unimarconi, per dare la parola ai giovani rappresentanti degli schieramenti in campo alle elezioni il prossimo 25 Settembre, al fine di evidenziare idee e contenuti nuovi rispetto alle generazioni degli adulti promuovendo cosi un dibattito critico, innovativo e costruttivo.

L’appuntamento di portata nazionale, ideato da Pietro Tramontano, studente di comunicazione all’Unimarconi e fondatore del blog “Politicare”, prenderà il via a partire dalle 15:45 in diretta streaming.

I saluti del Presidente dell’Unimarconi, dott. Alessio Acomanni apriranno l’evento , seguito da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera e scrittore, ospite fisso dei salotti politici televisivi intervistato da Francesco Barbuto, co-founder di Politicare insieme alle pagine Instagram di informazione politica Siamozeta e Geo e Co. A seguire, previsto l’intervento di Jacopo Gasparetti, giovane giornalista freelance e portavoce del Viceministro dello Sviluppo Economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.

Una prima parte dell’evento si chiuderà quindi con la proiezione del videoclip #20e30, nato dall’hashtag diventato in breve tempo una pagina Instagram capace di di raggiungere oltre 10 milioni di utenti –principalmente giovani dai 20 ai 30 anni – che chiedono rassicurazioni sul proprio futuro, passando da idee e proposte di buon governo, soprattutto sulle tematiche ambientali.



Nella seconda parte, la parola ai giovani schieramenti in lizza. Da Italia Sovrana e Popolare a Unione Popolare. Da Noi con l’Italia, Articolo1, Impegno Civico e +Europa, passando per i Giovani Europeisti Verdi (Europa Verde),i Giovani Democratici (Partito Democratico), Azione, Italia Viva, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia.A chiudere, e a tirare le somme della giornata Pietro Tramontano, che all’Unimarconi studia Scienze della Comunicazione e Media Digitali. Il segno tangibile di come la formazione universitaria sia sempre più strumento imprescindibile per occupare uno spazio nella società contemporanea, riuscendo a dare voce alla proposta di società avanzata dalle nuove generazioni.