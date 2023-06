Il kebab di Gianluca Vacchi è già fallito? "No, perdite previste"

I kebab di Gianluca Vacchi? Non proprio: è Oliver Zon, insieme ai suoi soci, l’ideatore della catena Kebhouze, in questi giorni al centro di dibattito e polemiche per via della notizia, diffusa la prima volta dalla testata Affari Italiani, di perdite economiche che ammonterebbero a 1,9 milioni di euro. Oliver, 34 anni, fa parte della società, che ha il suo socio maggioritario nell’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi, attiva dal 2021 con sedi in Italia e all’estero, con la missione di vendere kebab, di pollo, vegetale, vitello, tacchino e black angus, oltre ad altri prodotti complementari, come insalate, patate e dessert. Abbiamo intervistato Zon per comprendere la reale situazione di questa azienda e se si può correttamente parlare di “fallimento”.

Partiamo dall’inizio: com’è partito questo progetto?

"Io e i miei soci ci siamo resi conto che c’era un vuoto nel mercato su questo prodotto, non solo in Italia ma nel mondo. Non c’era nessun marchio riconosciuto, abbiamo dunque deciso di cavalcarlo".

E la società com’è composta?

"Gianluca ci ha voluto all’interno del progetto, con il 30% delle quote, mentre lui ne detiene il 70%. È stato anche un investimento su di noi. Ci ha detto che avremmo dovuto essere dirompenti, secondo lui ci dovevamo imporre da subito nel mercato italiano come prima catena di kebab".

Solitamente i kebabbari sono esercizi indipendenti, gestiti da famiglie che hanno uno, due, massimo tre punti vendita. Di certo senza brand, senza riconoscibilità. E invece...

"... e invece abbiamo subito aperto 21 negozi".

Come si arriva ai famosi 1,9 milioni di perdita di cui parlano tutti?

"Sui giornali si è parlato di perdite per 1,9 milioni di euro, perché sono state accorpate le perdite del 2022, quelle dei primi mesi del 2023, e quelle del 2021, quando avevamo poco più di 20 giorni di attività: come ho detto, il primo negozio è stato aperto il 5 dicembre".

E la notizia da dove è uscita fuori?

Abbiamo depositato il bilancio. L’anno scorso è successa esattamente la stessa cosa, l’avevamo previsto. È chiaro che se ogni volta che deposito un bilancio devo poi difendermi come se fossimo una società pubblica quando noi usiamo i soldi di un privato, dobbiamo tutelarci".

