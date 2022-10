"Vergogna": l'accoglienza degli operai per i dirigenti Wartsila

Gli operai della Wartsila hanno accolto con il grido "vergogna, vergogna" i dirigenti finlandesi arrivati in visita allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste. Nella mattina di oggi, martedì 4 ottobre, i dipendenti si sono radunati in massa fuori dai cancelli ed hanno aspettato le vetture che hanno accompagnato alcuni vertici aziendali all'interno della struttura. Una protesta con fischi e parole poco lusinghiere nei confronti dei vertici dell'azienda, che lo scorso luglio aveva annunciato la decisione di chiudere il sito, poi revocata, mettendo a repentaglio circa 450 posti di lavoro.

Wartsila , cambio alla presidenza

Nel frattempo Wartsila ha comunicato che Andrea Bochicchio non ricoprirà più il ruolo di presidente, posizione che verrà assunta "con effetto immediato" da Michele Cafagna. L’azienda ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ringrazia Bochicchio per il lavoro svolto e, contestualmente, annuncia il nome di Michele Cafagna come nuovo presidente per quanto riguarda l’Italia. “La carica sarà effettiva da subito” si legge.

"Siamo lieti di poter affidare a Michele Cafagna il futuro del nostro Gruppo in Italia. La sua profonda conoscenza dell'azienda e del mercato, unita all'esperienza maturata per quanto riguarda la gestione di trasformazioni e cambiamenti, saranno un notevole supporto per il percorso che stiamo intraprendendo a Trieste e in Italia, nell'interesse dei nostri dipendenti e della comunità locale", ha dichiarato Roger Holm, President Marine Power del Gruppo Wartsila. Dal canto suo, il nuovo a.d. ha sottolineato che "nessuno può farcela da solo nell'attuale complessità, data la situazione geopolitica, la volatilità dei mercati globali e la transizione verde che richiede un'evoluzione accelerata di molti attori industriali. La soluzione migliore può essere trovata solo guardando insieme al futuro, nell'interesse delle persone qualificate e motivate di Wartsila e della comunità locale". Bochicchio assumerà il ruolo di Director of QuantiServ & Workshops Development, supportando il percorso di miglioramento delle operazioni nel Service come parte della strategia dell'Azienda.

La revoca della chiusura

Dopo due mesi di proteste per salvare il posto di oltre 400 lavoratori, lo scorso 28 settembre l'azienda ha la procedura della chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle. La revoca è stata fatta in ottemperanza al decreto del magistrato del lavoro Paolo Ancora, che aveva rilevato la condotta antisindacale da parte dell'azienda. In sede di udienza, i legali del gruppo finlandese non hanno escluso che faranno opposizione al decreto del giudice del tribunale del lavoro emesso venerdì scorso.