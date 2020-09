Una moratoria sui versamenti d'imposta fa scoppiare la pace tra governo e commercialisti. Il Sole 24 Ore scrive oggi che l'esecutivo si impegna a presentare un emendamento al DL 104/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto) ora al Senato per consentire a chi ha saltato la scadenza del 20 luglio e quella di agosto di versare le imposte in autoliquidazione entro il 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,8%.

La moratoria sui versamenti: imposte entro ottobre con lo 0,8%

La moratoria sarà riservata ai contribuenti che nel primo semestre 2020 hanno registrato un calo di fatturato pari al 33% rispetto all'anno precedente. Anche per i contribuenti a cui sono stati approvati gli ISA vale la stessa regola e loro possono posticipare i versamenti al 20 aprile 2021. Ora il governo valuta anche di spostare più in là la riscossione coattiva. Attualmente le cartelle in notifica il 15 marzo sono congelate fino al 15 ottobre. L'idea è di arrivare a novembre. In una lunga nota del Mef si legge che "i rappresentanti del MEF hanno rappresentato la piena disponibilità del Ministero, e del Ministro Roberto Gualtieri in prima persona, ad intraprendere una interlocuzione sistematica sulla riforma fiscale in corso di predisposizione nel quadro della prossima manovra di bilancio e sulle tematiche applicative della normativa fiscale con l'Agenzia delle entrate e gli uffici del MEF. Un primo incontro si svolgerà con il ministro Gualtieri il prossimo 7 ottobre". Il viceministro e i sottosegretari hanno anche sottolineato la volonta' di discutere insieme ai professionisti una riforma organica del welfare che superi i limiti della rete di protezione sociale per quanto riguarda il lavoro autonomo e professionale.

"I commercialisti hanno svolto un ruolo cruciale durante la pandemia, garantendo l'operativita' degli strumenti di sostegno introdotti dal governo per l'emergenza Covid" ha sottolineato il Ministro Gualtieri, informato sull'esito dell'incontro. "Con i commercialisti vogliamo sviluppare un dialogo rafforzato, anche sul futuro della professione, coinvolgendo tutti i ministeri interessati. I temi di cui discutere sono tanti, dalla riforma fiscale alla semplificazione della normativa e degli adempimenti. Mi auguro che l'incontro di oggi ci permetta di superare le criticita' di questa difficile fase e segnare l'avvio di un percorso di confronto costruttivo e costante."