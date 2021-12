Via libera definitivo della Camera alla Manovra 2022: tutte le novità

Con il via libera di oggi della Camera, la legge di bilancio 2022 è diventata finalmente legge. Il provvedimento, che distribuirà 32 miliardi di euro a famiglie e imprese durante la pandemia Covid, è passato con 355 sì e 45 no, dopo il voto di fiducia di ieri.

Il taglio delle tasse

Tra le novità della Manovra 2022, la prima del governo Draghi, c'è la nuova Irpef: prevista la riduzione da 5 a 4 degli scaglioni di reddito e l'abbassamento delle aliquote (23%, 25%, 35%, 43%). Sì alla cancellazione dell'Irap per 835mila autonomi. Inserito anche un taglio dei contributi una tantum nel 2022 per i dipendenti fino a 35mila euro di reddito.

Novità sulle pensioni e sul lavoro

In arrivo anche nuove misure previdenziali della durata di un anno, in vista di una più ampia riforma delle pensioni. Al via per la pensione anticipata Quota 102 (64 anni di età + 38 anni di contributi), accompagnta da Ape sociale allargato e da Opzione donna. Via libera anche ai nuovi ammortizzatori sociali universali e alla stretta anti-delocalizzazioni.

Come cambiano i bonus per la casa

Confermato il Superbonus, anche per le villette unifamiliari senza tetto Isee. Tagliato invece il bonus facciate, dal 90% al 60%. Restano il bonus idrico e il bonus mobili, quest'ultimo con il tetto rivisto a 10mila euro. Tra le novità c'è invece il bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche.

Aiuti Covid

Tra gli aiuti anti Covid prorogata per tre mesi l'esenzione della tassa per i tavolini all'aperto e un fondo da 150 milioni per turismo, spettacolo e auto. In arrivo nuovi fondi per la stabilizzazione di medici ed infermieri e per la campagna vaccinale. Per le scuole sono stati stanziati fondi per il sostegno psicologico degli studenti.

Misure per le famiglie e i giovani

Rifinanziato il reddito di cittadinanza, ma con regole più severe per evitare abusi, e nuove misure per far fronte al caro bollette. Per i giovani c'è la proroga dello sconto sul mutuo per gli under 36 e lo sconto per l'affitto per i giovani under 31.