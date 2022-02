Viaggi, biglietti aerei sempre più cari: che cosa succede

L'inflazione galoppa trainata dall'impennata dei prezzi dell'energia, andando a colpire tutti i beni e servizi, viaggi compresi. Dopo il caro bollette, benzina, pasta, conti corrente, alla lunga lista dei rincari si aggiungono anche i biglietti aerei, con i viaggiatori in allerta in vista delle vacanze estive 2022. Perchè le tariffe dei voli aerei nazionali e internazionali aumenteranno e di quanto?

Caro biglietti aerei: le cause

Due i fattori principali che spingeranno in alto i prezzi dei biglietti aerei fino all'estate 2022: il caro carburante e l'aumento della domanda di viaggi. Prima di tutto va detto che tra gennaio e febbraio il prezzo globale del carburante per aerei è aumentato di quasi il 4%, ma a illustrare meglio la drammatica situazione è il confronto con gli stessi mesi dello scorso anno. In 12 mesi il prezzo del carburante per aerei è balzato addirittura del 57%, attestandosi a 106 dollari al barile (prezzo medio per un barile). Era dal mese di aprile del 2014 che non si registravano prezzi superiori ai 100 dollari al barile. Da considerare poi che con il calo dei contagi e l'allentarsi delle restrizioni Covid, assisteremo ad una ripresa dei viaggi, soprattutto in vista dell'estate 2022. Tutto questo si tradurrà in un aumento della domanda di carburante che andrà ad alimentare il rincaro dei prezzi del carburante avio. Le compagnie aree si trovaranno davanti ad una scelta: aumentare i prezzi dei biglietti oppure "sopportare il costo" decidendo di ridurre i profitti.

Tariffe aeree nazionali: stimati rincari in media del 6% al mese

"L'aumento dei prezzi del carburante per gli aerei sta diventando un altro grave grattacapo per l'industria aeronautica durante il processo di ripresa post-pandemia di quest'anno", ha dichiarato Linus Benjamin Bauer, fondatore e amministratore delegato della società di consulenza Bauer Aviation Advisory. Così l'esperto del settore aereo, ha annunciato a Business Insider, un'impennata dei prezzi dei biglietti aerei nel corso del 2022, soprattutto in vista dell'estate. Secondo le stime di Bauer, le tariffe aeree nazionali aumenteranno in media del 6% al mese fino ad agosto, mentre le tariffe internazionali del 4% nello stesso periodo, per colpa del caro carburante per aerei e di un numero maggiore di viaggiatori che volano nei cieli. Questo trend al rialzo potrebbe continuare negli anni a venire se si considera che la transizione energetica, che anche il settore aereo ha deciso di affrontare, comporta dei costi d'investimento importanti soprattutto durante le sue fasi iniziali.