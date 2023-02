"Con 750 euro non ci vivo, smettiamola di accettare paghe da fame": lo sfogo dell'ingegnera diventa virale

"Ma io a 27 anni devo vivere con 750 euro? Ma io non mi ci pago l'affitto, io non ci vivo. Per questo ho detto no". È virale sui social la testimonianza di una ragazza che racconta una sua esperienza lavorativa finita dopo che i suoi datori di lavoro l'avrebbero sottopagata. A pubblicare il video, che solo su TikTok è stato visto 1,7 milioni di volte, è Selena Candia, consigliera regionale in Liguria eletta col centrosinistra. Il filmato, si legge, è stato girato a cena "tra un gruppo di ragazze e ragazzi con cui da mesi ci incontriamo per parlare di politica". La giovane ingegnera racconta dunque la sua esperienza di lavoro che a quanto pare si è conclusa. Al termine del suo tirocinio uno studio ingegneristico le aveva proposto una collaborazione a 900 euro a partita iva "che significano 750 euro netti, tolte le tasse". E soprattutto: solo 150 euro in più rispetto a quanto prendeva da tirocinante.

L'ingegnera inizialmente ha accettato l'offerta, ma quando ha potuto si è rifiutata di continuare il rapporto di lavoro. "No, non accetto, perché non è giusto". Il motivo: a suo dire la mentalità è tale per cui anche quegli imprenditori che possono permettersi di pagare di più i propri dipendenti si accodano all'andazzo generale. E lo dimostra il fatto che dopo il suo rifiuto è arrivata una proposta di aumento sia a lei che alla collega. "Non stiamo parlando di gente che non ti può pagare - dice la giovane nel filmato -, ma di gente che sa che il sistema è così e non ti paga. Sennò perché quando ho rifiutato mi hanno dato i 1200-1300 euro che ho chiesto?". "Chi ha la fortuna di potersi accontentare, è il primo che deve rifiutare" aggiunge. "Altrimenti chi non può rifiutare, è costretto ad abbassare l'asticella. Ecco cosa dovrebbe fare la sinistra: deve far capire che dobbiamo smettere di abbassare l'asticella. Nel lavoro dobbiamo smettere di abbassare l'asticella".