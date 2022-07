La protesta dei vigili del fuoco: "Manca personale, servono 40mila assunzioni"

Personale già carente e in continuo calo, mentre l'Italia attraversa un momento di grande emergenza. Un quadro complesso che riguarda i vigili del fuoco, con i sindacati Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf che hanno proclamato lo stato d'agitazione. La decisione è stata comunicata tramite una lettera inviata alla ministra dell?Interno, Luciana Lamorgese, e ai vertici del Dipartimento, in cui i rappresentanti delle sigle sindacali, Mauro Giulianella (Fp Cgil Vvf), Massimo Vespia (Fns Cisl) e Franco Giancarlo (Confsal Vvf), hanno spiegato le motivazioni alla base di questa protesta: "Abbiamo manifestato più volte l'esigenza, oramai improcrastinabile, di ottenere stanziamenti specifici indirizzati ad incrementare gli organici del Corpo, in atavica carenza sia nel settore operativo, sia in quello del Ruolo Tecnico Professionale".

"Alle promesse non sono seguiti i fatti - denunciano i dirigenti sindacali - L?assenza di due direttori centrali, quello delle risorse umane e dell?amministrazione generale, oltre all?ormai prossima uscita per collocamento a riposo del direttore della difesa civile, rappresentano una condizione senza precedenti. Il personale, anche in questi giorni di grandi emergenze, con grande sacrificio e senso di responsabilità è costretto a sopperire alle carenze, facendo ricorso a estenuanti turni aggiuntivi mettendo a rischio la propria incolumità con l?unico scopo di garantire la tutela e la salvaguardia dei cittadini contribuenti?.

Il problema principale riguarda proprio la carenza di personale, motivo per cui i sindacati chiedono un piano triennale di assunzioni, che possa colmare il vuoto esistente tra la dotazione organica teorica (39.500 unità) e quella reale (35.000 unità): "Servono quindi 4.500 unità per lavorare nell?ordinarietà e comunque in emergenza: ecco perché auspichiamo in un potenziamento che possa contare almeno 40.000 unità operative e 5.000 unità del ruolo Tecnico Professionale".

Oltre alla questione organico, tra le cause dello stato d'agitazione del corpo dei Vigili del Fuoco ci sono temi legati alle relazioni sindacali, all?organizzazione del lavoro, al tema della formazione, così come quelli relativi ai dispositivi di protezione individuale e alle questioni legate alla salute e alla sicurezza. "Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf - conclude la nota delle associazioni sindacali -hanno sempre dimostrato grande partecipazione e disponibilità per risolvere i problemi che il personale vive sulla propria pelle, con difficoltà e scoramento, ma rispetto a ciò è seguita l?impassibilità dell?Amministrazione sulle richieste dei lavoratori".