Vivi di Gusto: un magazine digitale su alimentazione e dintorni

Vivi di Gusto contiene diverse ricette per tutti i palati, semplici e sfiziose, stagionali e a tema, da seguire passo passo per preparare i tuoi piatti preferiti. Indispensabili per una buona resa, oltre all’utilizzo di materie prime di qualità, sono la fantasia nella preparazione e la giusta compagnia con cui godersi le prelibatezze della nostra cucina

Vivi di Gusto è il nuovo magazine digitale proposto da Carrefour che permette di seguire e comprendere vari aspetti legati al cibo, al vino, all’ambiente e alla cura della casa. Organizzato in maniera semplice e intuitiva, propone contenuti piacevoli e utili per soddisfare le curiosità dei lettori, ovunque essi siano, attraverso i propri dispositivi digitali.

La fruibilità e la scorrevolezza di Vivi di Gusto sono determinate anche dalla sua organizzazione in rubriche, che offrono il punto di vista di Carrefour in relazione al mondo dell’alimentazione, con particolare riguardo all’importanza della qualità e della genuinità delle materie prime, all’attenzione nei confronti dell’ambiente e alla scoperta delle eccellenze regionali, che nascono dalle piccole realtà dei produttori locali.

Altre preziose indicazioni arrivano dall' attenta selezione dei vini, compiendo un viaggio tra le migliori cantine d’Italia, con annessi approfondimenti riguardo ai bouquet, ai luoghi, ai metodi di vinificazione e agli abbinamenti più adeguati ai diversi menù.

Vino e Dintorni è anche il podcast di Carrefour ascoltabile all’interno del magazine, in collaborazione con gli addetti ai lavori del mondo vinicolo, per conoscere a fondo la storia e le tradizioni produttive del panorama italiano.

Quando il pasto è pronto da servire e la bottiglia di vino è scelta, resta soltanto regalare un tocco di eleganza e buon gusto, imbandendo la tavola con le decorazioni per una perfetta mise en place, fondamentale per lasciare gli ospiti a bocca aperta. Con Arte in Tavola non trascurerai nessun dettaglio e seguendo i consigli su come coordinare al meglio stoviglie e tovaglie, creando combinazioni di forme e colori in base alla stagione e all’occasione conviviale.

Tutti i consigli contenuti in Vivi di Gusto, inoltre, sono facilmente realizzabili con i prodotti consigliati e reperibili in tutti i punti vendita Carrefour e online.

Il magazine affronta anche l’essenziale tema della sostenibilità ambientale, al quale Carrefour è molto attento: il piano Act for Food promuove l’impegno nel ridurre l’impatto ambientale quotidiano, grazie ad azioni concrete, come la riduzione degli sprechi alimentari e l’adozione di un atteggiamento più consapevole, con il fine di preservare la salute del nostro pianeta ed ottenere, nello stesso tempo, un cibo più genuino.

Il magazine 2.0 di Carrefour ha il chiaro obiettivo di offrire suggerimenti e opinioni provenienti dal mondo dell’alimentazione, entrando a far parte delle letture abituali di molti italiani grazie a un’impostazione brillante, moderna e proattiva, e di indirizzare verso un consumo responsabile, per la salute di tutti e un mondo più green.