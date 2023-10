"Prezzi dei biglietti aerei ingannevoli": aperta procedura contro Vueling

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della compagnia aerea Vueling Airlines. Il procedimento riguarda le modalità di determinazione del prezzo dei servizi aggiuntivi a pagamento per il bagaglio a mano. Secondo l'Autorità la compagnia non fornisce chiare informazioni sul fatto che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano varia a seconda del canale d'acquisto (web o app). Inoltre il device di cui si serve il consumatore verrebbe utilizzato quale parametro per procedere ad una profilazione del cliente e poi differenziare il prezzo.

Vueling tiene a ribadire che la sua politica di pricing dei bagagli è "trasparente e conforme alla normativa" si legge in una nota in cui la compagnia aerea precisa che "non fa distinzione tra dispositivi, né tra canali web o app, e il cliente viene informato durante tutto il processo di acquisto. Vueling lavorerà a stretto contatto con le autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e chiarire ogni dubbio"