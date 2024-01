Wartsila, accordo raggiunto: solidarietà prorogata per sei mesi

Sospiro di sollievo per i lavoratori Wartsila. È stato firmato oggi, mercoledì 17 gennaio, l'accordo sulla crisi industriale del sito di Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste. L'azienda, i sindacati e le istituzioni sono riusciti a raggiungere un'intesa dopo la rottura avvenuta tra la multinazionale finlandese e le sigle Fim Fiom e Uil durante l'incontro del 9 gennaio scorso. I vertici di Wartsila hanno accolto la richiesta di proroga del contratto di solidarietà al 30 giugno 2024, e la possibilità per l'azienda di iniziare il trasferimento di asset e macchinari previo accordo con i sindacati e con i soggetti reindustrializzatori.

Wartsila, cosa succede adesso

Adesso potrà dunque riprendere il tavolo per l’accordo di programma, già fissato per il 22 gennaio prossimo, "fondamentale per dare un assetto di prospettiva all’area interessata dalla chiusura delle attività produttive di Wartsila", si legge nella nota Mimit. A firmare l'accordo il ministro delle imprese, Adolfo Urso, la sottosegretaria con delega alle crisi d’impresa Fausta Bergamotto, Wartsila, la Regione Friuli-Venezia Giulia, Confindustria e i sindacati.

Soddisfatto il governo, come testimoniano le parole del ministro Urso: "Il percorso di reindustrializzazione avviato per il polo di Bagnoli della Rosandra è un fatto di particolare rilevanza, frutto di uno straordinario lavoro di squadra anche con Regione e sindacati, che rappresenta una soluzione concreta alla crisi industriale e apre nuove possibilità di lavoro qualificato. L'accordo di programma rappresenta altresì un'occasione unica per ripensare il futuro del territorio triestino, alla luce delle opportunità legate alla mobilità green. "Sono molto soddisfatta che Wartsila abbia accolto le nostre indicazioni, ora sono certa che lavoreremo tutti per un unico obiettivo: dare una prospettiva solida a questo processo di reindustrializzazione", ha aggiunto la sottosegretaria Bergamotto al termine dell’incontro.

Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giuli, Alessia Rosolen: "Quanto compiuto dal Governo attraverso l'azione del ministro è stato un lavoro che ha evidenziato la strategicità nazionale dell'intera filiera produttiva ma anche del sito di Bagnoli della Rosandra. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla compattezza delle istituzioni, parti sociali e datoriali". L'esponente dell'esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha voluto mettere in risalto il cambio di direzione compiuto da Wartsila rispetto a quanto emerso nell'ultimo incontro del 9 gennaio scorso: "Non possiamo che ritenere positivo il ripensamento avuto dall'azienda finlandese - ha detto Rosolen a margine della riunione - perché in questo modo si creano le condizioni per lavorare con unità di intenti al fine di raggiungere quello che è il vero obiettivo ovvero la reindustrializzazione del sito e l'accompagnamento lavoratori direttamente coinvolti nella produzione. A ciò si aggiunge anche il consolidamento delle funzioni rimanenti per i 600 dipendenti di Wartsila Italia non soggette a delocalizzazione".

"Svolta importante"

L'intesa raggiunta rappresenta un punto di "svolta" importante per la vertenza, come sottolineato in una nota dal sindacato Usb: "Va necessariamente riconosciuto l’impegno delle istituzioni per trovare delle risposte alla situazione che si è venuta a creare in merito questa vertenza, in particolare davanti alla posizione assunta dalla multinazionale finlandese fino a qui". "Un bene - spiega il sindacato - che l’intervento del Ministro Urso abbia sanato nella discussione coi vertici finlandesi di Wartsila tutte le incomprensioni in merito le tempistiche procedurali necessarie a garantire il percorso che sarà definito attraverso l’accordo di programma. L’accordo sottoscritto oggi, che permette la proroga del contratto di solidarietà, non solo mette al centro l’accordo di programma come strumento per la reindustrializzazione, ma definisce un importante percorso sulla valorizzazione di quel sito, garantendo ulteriormente la vocazione strategica e industriale. Un fatto ulteriormente positivo è l’inserimento nell’ambito di questo accordo la presenza di Ansaldo, che oggi conferma ulteriormente i suoi impegni nei confronti della reindustrializzazione".

"Per Usb - cobclude la nota - il tavolo odierno segna una svolta importante per la vertenza, ma è assolutamente necessario non perdere tempo, ora serve il massimo impegno: ad oggi infatti è comunque tutta da chiarire la funzione che Wartsila Italia avrà in futuro per Trieste e sul progetto industriale di Ansaldo Energia c’è tutta una discussione da fare soprattutto per ottenere le necessarie garanzie occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti dalla dismissione. L’accordo di programma per noi è lo strumento che può ulteriormente garantire il perimetro delle tutele occupazionali e industriali".