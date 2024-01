Wartsila dice no, salta la proroga degli ammortizzatori: 300 lavoratori a rischio

Doccia gelata per i lavoratori della Wartsila. L'azienda ha infatti rigettato la mediazione proposta dalle istituzioni su cui si era trovata la convergenza di tutte le altre parti, facendo di fatto saltare l'accordo che prevedeva la proroga degli ammortizzatori sociali. In questo modo, è possibile che la multinazionale finlandese decida di aprire la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 234. Un iter che si concluderebbe tra circa 8 mesi con 300 persone che perderebbero il loro posto di lavoro.

Wartsila, salta l'accordo per la proroga degli ammortizzatori sociali

Il "no" da parte dei vertici dell'azienda è arrivato dopo circa otto ore di negoziati intorno al tavolo al Mimit al quale erano presenti, tra gli altri, governo, Regione Fvg, Confindustria e sindacati. Le trattative, cominciate alle 15 al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno avuto un inizio contrastato con posizioni che sembravano ferme e non conciliabili. Successivamente il confronto si è avviato su diversi punti e si è continuato a trattare nell'intendimento di arrivare a un compromesso per una posizione condivisa da tutte le parti, fino a confrontarsi davanti a un testo di accordo. Dopo un momento di pausa in cui le parti hanno avuto modo di analizzare i punti dell'accordo per poi finalizzarlo, è invece arrivato il secco rifiuto di Wartsila.

Un atteggiamento definito "irresponsabile e immotivato" da Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico: "Con questo comportamento c'è il rischio di pregiudicare la possibilità di un Accordo programma per la reindustrializzazione del sito". Un pericolo paventato anche dal segretario della Uilm-Uil di Trieste, Antonio Rodà: "Wartsila non ha accettato la mediazione su un testo di possibile accordo, durata tutta la giornata, e non sono state fornite motivazioni di dettaglio. È un fatto gravissimo. Per quanto ci riguarda questa presa di posizione mette in discussione tutto l'insediamento industriale di Wartsila".

"Decisione scellerata. Non lasceremo soli i lavoratori"

Furente anche la reazione di Alessia Rosolen, assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia: "Come Regione faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per contrastare la scelta di Wartsila. Con questa farsa, che ha i torni di una sceneggiata, l'azienda si è assunta una responsabilità gravissima. Inizieremo le interlocuzioni con il governo per un eventuale intervento sulla legge 234. Ci troviamo ora di fronte a una fase che non merita alcuno sconto. Il 28 dicembre, non più di 10 giorni fa, Wartsila ha chiesto ulteriori fondi al ministero".

"La Regione - ha aggiunto Rosolen - non lascerà da soli i lavoratori. Sono basita e amareggiata alla luce del credito dato in questo anno e mezzo a Wartsila, azienda che all'inizio della procedura, ha mentito al Ministro. Nonostante quella 'brutta partenza' e dopo le sentenze dei giudici, e nonostante questo agire scomposto, abbiamo sempre cercato un dialogo. Tuttavia, l'ultimo mese è stato un susseguirsi di passaggi surreali".

Il braccio di ferro con l'azienda continuerà, come confermato da Alessia Rosolen: "L'azienda ha ricevuto uno schiaffo di fronte alla procedura errata aperta il 14 luglio 2022 e adesso pensa che, con basi culturali e sociali ben distanti dal sentire italiano, possa aprire serenamente una procedura così grave, perpetrando una fase conflittuale che tutti abbiamo cercato di mettere da parte in tutto questo tempo. Wartsila è una filiera importante per un territorio, sia per i lavoratori diretti che per l' indotto ma anche per la filiera nazionale. Tutte le prerogative saranno perseguite con tutte le azioni che possiamo mettere in campo".

Usb: "Scelta assurda, una presa in giro"

Dura anche la risposta di Sasha Colautti dell' Esecutivo Nazionale Usb: "Non sono bastate le 7 ore e passa di trattativa per impedire che si consumasse un disastro senza precedenti: ad accordo praticamente raggiunto, dopo una trattativa complessa ed impervia la multinazionale Finlandese non sottoscrivere l'accordo, annunciando di sentirsi libera di agire da domani come riterrà necessario. A partire da domani in qualunque momento potrebbe essere avviata la procedura per arrivare al licenziamento dei 300 lavoratori di Bagnoli. Una scelta assurda e scellerata, incomprensibile. Incomprensibile soprattutto perché le istituzioni avevano praticamente preso in mano la vertenza per trovare una soluzione attraverso un reindustrializzatore credibile (Ansaldo) utilizzando l'accordo di programma come elemento di garanzia del piano industriale ed occupazionale".

La decisione della multinazionale ha lasciato tutti i presenti sconcertati e attoniti, come raccontato da Colautti: "Una presa in giro troppo grande, con una dirigenza aziendale italiana che su ordine della Finlandia fa da boia dei lavoratori. Chiediamo al governo di confermare gli impegni sull'accordo di programma e una reazione furibonda dei lavoratori davanti a quella che è una vera e propria violenza sulla quale si vorrebbe la piena convergenza tra sigle sindacali. Serve una reazione durissima e Trieste si deve stringere nuovamente attorno la Wartsila".