Whirlpool, colpo di grazia a Napoli: si chiude il 31 ottobre

Brutte notizie per i 420 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli: l'amministratore delegato della multinazionale statunitense, Luigi La Morgia, ha confermato che non ci saranno proroghe: ''La produzione cesserà il prossimo 31 ottobre''. Un "declino significativo", a cui ha contribuito l'emergenza coronavirus, quello incassato da Whirlpool nel secondo trimestre dell'anno che il Gruppo non conta di poter recuperare del tutto entro la fine anno: tra aprile e maggio abbiamo perso il 19% della produzione, avrebbe detto ancora La Morgia, che ricorda come per questo da 13 luglio scorso l'azienda abbia messo in campo incentivi aziendali per quei lavoratori che vorrebbero lasciare il lavoro con un incentivo esclusivamente da parte aziendale. Il Gruppo però conferma gli investimenti di lungo periodo previsti dal piano industriale per tutti gli altri siti italiani: 250 milioni tra il 2019 ed il 2021.

Whirlpool chiude, Patuanelli: ''Napoli cancellata''

"Questo piano industriale ha delle carenze e limitazioni eccessive rispetto all'effetto Covid e soprattutto cancella una parte importante del piano industriale cioè Napoli". Afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso dell'incontro al Mise su Whirlpool sottolineando che quasi 50 milioni di euro sono stati messi a disposizione da Governo e Regione Campania per continuare la produzione a Napoli.

Whirlpool chiude, Provenzano: ''Piano non veritiero''

"La presentazione del piano industriale da parte di Whirlpool non è veritiera ed è tutta da rifare, non si può presentare una conferma del piano cancellando uno stabilimento del Mezzogiorno":questo il commento del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, in replica ai dati presentati dal Gruppo americano per spiegare la crisi produttiva e la necessità di lasciare il sito di Napoli. "Il piano è supportato da parte del governo - ha aggiunto - e siamo pronti ad intervenire alle esigenze ma va ripresentato".