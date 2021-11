Whirlpool, partono le lettere di licenziamento per i 320 dipendenti

Sono state inviate le prime lettere di licenziamento della Whirlpool diretta ai 320 lavoratori dello stabilimento di via Argine, a Napoli. Nella lettera, come spiegato dai sindacati, l'azienda pone fine al rapporto lavorativo: ''Le comunichiamo il recesso della nostra società dal rapporto di lavoro con lei intercorrente con effetto immediato dal ricevimento della presente, esonerandola dal prestare attività lavorativa durante il periodo di preavviso contrattualmente a lei spettante".

L'azienda conferma "le offerte di un incentivo all'esodo pari a 85mila euro lordi, inclusivo del corrispettivo per le rinunce, in alternativa al suo trasferimento presso l'unità produttiva di Cassinetta di Biandronno (VA)". Ieri l'ennesima fumata nera dal vertice al Mise, con nuove accuse dalle organizzazioni dei metalmeccanici all'azienda e al governo. Domattina alle 9 nuova assemblea di fabbrica degli operai a Napoli.

Immediata la reazione dei sindacati. Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli, attraverso una nota congiunta, hanno criticato aspramente il comportamento dell'azienda: ''La tracotanza di Whirlpool non ha limiti. La multinazionale, contravvenendo agli impegni presi, ha inviato oggi pomeriggio le prime lettere di licenziamento alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento partenopeo di via Argine. Questo ennesimo atto di arroganza arriva proprio mentre aspettiamo la sentenza del Tribunale di Napoli che dovrà decidere sul ricorso presentato da Fim Fiom Uilm sulla condotta antisindacale della multinazionale americana. A dimostrazione del fatto che Whirlpool, oltre a fare carta straccia degli accordi sindacali siglati con il Governo, non rispetta neanche la magistratura italiana''.