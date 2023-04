Un nuovo inizio per l'ex Whirlpool di Napoli: produrrà pannelli fotovoltaici

Dalle lavatrici ai pannelli fotovoltaici. La gara per la reindustrializzazione del sito ex Whirlpool di Napoli è stata aggiudicata alla Tea Tek Group Spa, azienda campana che realizza impianti per il trattamento delle acque, la produzione di energie alternative e impianti industriali. Tea Tek produrrà pannelli fotovoltaici di nuova generazione. L'annuncio è stato dato dal commissario della Zes Campania, Giosy Romano, nell'incontro avuto con i sindacati. In una nota si precisa che verrà assicurata "l'occupazione all'intero bacino costituito da 312 unità lavorative".

L'addio della Whirlpool era stato una doccia gelata per centinaia di famiglie e più volte i lavoratori erano scesi in piazza per chiedere chiarezza e certezze sul proprio futuro. Tea Tek nel piano presentato ha previsto l'assunzione dei lavoratori inseriti nel bacino ex Whirlpool ma anche ulteriori assunzioni, tutte di donne con meno di 36 anni, di cui 16 a tempo indeterminato.

"Sono stati rispettati i tempi prefissati - spiega Romano -. Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori. Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità della nostra Zona Economica Speciale e del grande apporto della sinergia istituzionale. Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi insieme al ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle organizzazioni sindacali sta dando i suoi frutti".

Si tratta di "un primo passo verso la reindustrializzazione dello stabilimento ex Whirlpool di Napoli" per Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico. "Ora - prosegue - spetta alle Istituzioni e alla politica convocare con urgenza il tavolo presso il ministero delle Imprese e del made in Italy per discutere i tempi di assunzione di tutto il bacino delle lavoratrici e dei lavoratori della ex fabbrica di lavatrici e il piano industriale. È necessario procedere con le assunzioni al più presto e attivare la cassa integrazione in attesa dell'attuazione del piano industriale e dell'avvio delle attività produttive".

"Siamo davanti a un risultato che è frutto della sinergia istituzionale di questi anni e soprattutto dell’ostinazione di sindacati e lavoratori. Si apre una pagina nuova per la reindustrializzazione del mezzogiorno a partire dalla qualità del lavoro e dalla tenuta occupazionale. Ora il Governo convochi un tavolo con le parti sociali per stabilire i tempi e garantire nella fase di passaggio la CIG per i lavoratori che saranno assunti", scrivono in una nota la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Sarracino e il deputato Arturo Scotto.