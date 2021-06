Whirlpool fa scattare i licenziamenti: "Senza il blocco finiamo tutti per strada"

La multinazionale ha reso noto che il primo luglio partirà la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti dello stabilimento di Napoli. Il rappresentante sindacale Vincenzo Accurso: ''Chiediamo una proroga del blocco, almeno per le situazioni di crisi come la nostra''

I primi a far le spese dello sblocco dei licenziamenti potrebbero essere proprio i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli: la multinazionale ha reso noto che dal prossimo 1 luglio avvierà la procedura di licenziamento collettivo. L'iter scadrà tra 70 giorni, ma per evitare che tutti perdano il lavoro è necessario trovare un nuovo accordo tra le parti: intanto, fino a settembre, i lavoratori saranno coperti da Whirlpool senza accesso ad alcun ammortizzatore sociale.

Whirlpool, il 1° luglio via alla procedura di licenziamento collettivo

L'azienda statunitense, con cui il braccio di ferro va avanti da prima della pandemia, si è detta pronta a supportare processo di reindustrializzazione, sostenendo un eventuale acquirente: "L'Italia rimane strategica per Whirlpool con 5mila dipendenti - avrebbero detto i vertici di Whirlpool - per oggi non c'è un eccesso di domanda che può essere spostata da altri Paesi e stabilimenti su quello di Napoli". Nel frattempo prosegue anche la battaglia dei sindacati, che vorrebbero proseguire il confronto per trovare una soluzione che eviti il licenziamento dei lavoratori: "Siamo a disposizione di restare seduti e confrontarci, ma chiediamo di non continuare il confronto con la pistola puntata alla tempia. Se l'azienda vuole davvero continuare il confronto deve ritirare la procedura di licenziamento e il governo deve garantire la legittimità di questo tavolo, bloccando comportamenti irrispettosi e scorretti. L'apertura della procedura è una linea spartiacque superata la quale consideriamo finito il confronto. Occorre darsi un piano di lavoro, un ritmo e un percorso con l'impegno di non chiuderlo drasticamente come sta facendo l'azienda".

La protesta e l'incontro con De Luca

Intanto, nella giornata di oggi, venerdì 25 giugno, i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno incontrato l'assessore al lavoro della Regione Campania Antonio Marchiello, ottenendo un incontro con il presidente della Regione Campania: "Lunedì alle ore 15 avremo un incontro a Santa Lucia direttamente con il governatore De Luca". Prima di incontrare Marchiello i lavoratori avevano bloccato per protesta il traffico stradale tra via Cesario console via Nazario Nazzaro Sauro, a Napoli.

Proprio Vincenzo De Luca, durante una diretta Facebook, ha espresso la sua solidarietà ai lavoratori della Whirlpool: "Abbiamo messo a disposizione 20 milioni di euro e siamo stati l'unica istituzione a farlo. La partita è nelle mani del governo che io sollecito a fare tutte le pressioni necessarie. È intollerabile che si facciano assunzioni in altre parti d'Italia e si licenzi a Napoli. Ma la partita è nelle mani del governo".

Whirlpool Napoli, prime vittime dello sblocco dei licenziamenti?

Come detto ad inizio articolo, i primi lavoratori a ''pagare'' la scadenza del blocco dei licenziamenti prevista per il 30 giugno sono proprio i circa 350 dipendenti dello stabilimento di Napoli, come ha spiegato a Today.it dal rappresentante sindacale Vincenzo Accurso: ''Domani ci sarà la manifestazione per chiedere la proroga del blocco, ma se questa richiesta non verrà soddisfatta, chiediamo almeno che vengano salvaguardate le situazioni particolari come quelle dei tavoli di crisi aperti al Mise. C'è bisogno di una sospensione per questi casi, altrimenti, senza il blocco, i lavoratori andranno tutti per strada''.

Il caso della Whirlpool di Napoli ha avuto un clamore mediatico senza precedenti, ma nonostante questo non è mai stata trovata una vera a propria soluzione: ''Serve un'alternativa, una riconversione ma non c'è mai stata una discussione reale. Noi lo diciamo da sempre - ha ribadito Accurso - la crisi è legata alla mancanza di lavoro, l'economia non può circolare se i cittadini non hanno il lavoro e il denaro che ne deriva''.

"Non si può non rispettare gli accordi e restare impuniti"

Uno dei punti chiave su cui i lavoratori Whirlpool fanno leva è anche il comportamento del Governo: ''Questa multinazionale non ha rispettato in nessun modo il nostro Paese. Non ha rispettato l'accordo, non ha rispettato i principi, facendo richieste fuori luogo e ''minacciando'' anche il resto del gruppo e i 5mila lavoratori impegnati negli altri stabilimenti sparsi sul territorio italiano. In questo modo Whirlpool se ne va e lascia la palla al Governo, che non la sa gestire, con il prezzo più alto che viene pagato da 350 famiglie''.

Dopo 750 giorni di vertenza, le possibilità che Whirlpool faccia dei passi indietro sono ridotte al minimo, ma la speranza dei lavoratori di Napoli è che almeno la loro storia serva come precedente per evitare che in futuro qualsiasi multinazionale possa comportarsi nello stesso modo: ''Whirlpool non può buttare tutto all'aria, deve rispettare le regole. Noi abbiamo la consapevolezza che è quasi impossibile che rimanga a Napoli, ma non deve passare il concetto che si può non rispettare un accordo e restare impuniti''.