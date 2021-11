Whirlpool, c'è un futuro per Napoli: otto soggetti interessati

Nuova "puntata" per il caso Whirlpool: ci sono almeno otto soggetti industriali interessati a fare parte del Consorzio per rilevare il sito di via Argine di Whirlpool a Napoli. Uno spiraglio per il futuro della fabbrica e dei dipendenti arrivato durante l'incontro avvenuto oggi al Ministero dello Sviluppo economico, a cui hanno partecipato la viceministra Alessandra Todde, il coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa del Mise, Luca Annibaletti, rappresentanti del ministero del Lavoro, Invitalia, Regione Campania e sindacati. Assente al tavolo l'azienda, da mesi ferma sulle sue posizioni.

La viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, durante l'incontro ha parlato dei soggetti interessati: "Sono arrivate molte manifestazioni di interesse, non vogliamo far entrare aziende solo con l'obiettivo di assumere persone, ma stiamo scegliendo le aziende rispettando quello che è il progetto industriale nel suo complesso. Stiamo lavorando senza sosta per portare a compimento il piano su cui, ed è visibile a tutti, stiamo investendo molto".

''Il lavoro del consorzio va avanti e sono state confermate le scadenze annunciate nei vari incontri - ha aggiunto la viceministra - Il Mise continua a svolgere il suo ruolo da mediatore e manteniamo aperte le varie interlocuzioni con le parti. Invitalia sta facendo un lavoro importante con grande impegno".