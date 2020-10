Whirlpool, operai in rivolta: Conte convoca i sindacati il giorno prima della chiusura

I lavoratori del sito di Napoli hanno bloccato lo svincolo autostradale per protesta. Conte convoca i sindacati il 30 ottobre: ''Non permetteremo che i lavoratori vengano lasciati per strada''

Giornata di protesta per gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli, per cui la multinazionale statunitense ha deciso di interrompere la produzione dal 31 ottobre. I lavoratori, il cui futuro occupazionale è sempre più in bilico, hanno bloccato lo svincolo autostradale di via Argine, a Napoli, liberando la viabilità soltanto nel tardo pomeriggio. La decisione di permettere la ripresa della circolazione stradale è stata decisa dagli operai dopo aver appreso della convocazione dei sindacati da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per discutere della vertenza Whirlpool.

Whirlpool, incontro Conte-sindacati il 30 ottobre

Si incontreranno venerdì prossimo, 30 ottobre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i leader di Cgil, Cisl e Uil , Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri per fare il punto sulla vertenza Whirlpool alla vigilia dell'addio della multinazionale americana al sito di via Argine a Napoli. La decisione è arrivata durante il tavolo tra il presidente del Consiglio e i sindacati ora in corso dopo che Cgil, Cisl e Uil avevano sollecitato il confronto sullo stabilimento. Al tavolo di venerdì prossimo parteciperanno anche il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli e il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Conte: ''Non permetteremo che i lavoratori vengano lasciati per strada''

Durante l'incontro il premier Conte ha rassicurato i sindacati: ''Il governo contatterà i vertici del gruppo Whirpool per rappresentare la massima premura dell'esecutivo, che ritiene lo stabilimento strategico per il territorio campano, e non possiamo permettere che vangano lasciati per strada questi lavoratori e quelli dell'indotto, in un momento di particolare sofferenza economica e sociale". Siamo alle battute finali: appuntamento al 30 ottobre, il giorno prima della chiusura dello stabilimento di Napoli.