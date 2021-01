WOBI presenta WOBI on Innovation con Gary Hamel

I prossimi 26, 27 e 28 gennaio avrà luogo l’evento digitale organizzato da WOBI, WOBI on Innovation con Gary Hamel, una delle figure più influenti del mondo del management. Durante le tre giornate di evento, grazie all’esperienza professionale insieme ad alcune delle aziende più importanti a livello globale, Gary Hamel fornirà le chiavi per migliorare il proprio capitale creativo e diventare un potente catalizzatore dell’innovazione all’interno delle organizzazioni.

Le crisi senza precedenti che hanno colpito il mondo hanno sottolineato l’importanza, oggi più che mai, di saper innovare e di rendere l’innovazione una vera e propria competenza chiave all’interno di ogni azienda. Questo evento 100% online svelerà i segreti per costruire organizzazioni che siano audaci e creative come l’attuale situazione richiede.

Gary Hamel è uno dei pensatori di business più influenti e iconoclasti a livello mondiale: ha diretto iniziative di trasformazione in alcune delle aziende di maggior rilievo al mondo, aiutandole a generare miliardi e miliardi di dollari di valore per gli azionisti. Da oltre 30 anni, Hamel fa parte del corpo docente della London Business School ed è direttore responsabile del programma Management Innovation eXchange.



Autore di testi miliari quali Competing for the Future e The Future of Management, Hamel ha messo a punto alcuni concetti rivoluzionari quali quelli del “strategic intent”, della “core competence”, della “industry revolution” e della “business innovation” che hanno inciso profondamente sul lessico e sulla pratica del management nelle aziende di tutto il mondo. Il Wall Street Journal lo ha indicato come “il pensatore di business più influente al mondo” e la rivista Fortune lo ha chiamato “leader mondiale nella strategia di business”.

Agenda delle tre giornate di evento (dalle 17.00 alle 19.00):

Martedì 26 gennaio: Prendere sul serio l'innovazione

Perchè l'innovazione è importante ora più che mai

Imparare a pensare come un vero innovatore

Affrontare i nemici dell'innovazione

Mercoledì 27 gennaio: Liberare il genio quotidiano

Innovare in prima linea

Trasformare i dipendenti in imprenditori

Rendere l'innovazione una competenza chiave

Giovedì 28 gennaio: Innovare dove è più necessario

Liberarsi dalla burocrazia

Ristrutturare il modello di gestione dell'innovazione

Diventare un attivista dell'innovazione

