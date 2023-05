Al via la II edizione dello Young Innovators Business Forum: Milano diventa capitale dell’innovazione

Quali saranno le nuove tendenze tecnologiche, cosa faranno le generazioni future e dove ci porterà la transizione energetica: queste le principali sfide del nostro Paese e questi anche i temi al centro dell'appuntamento annuale dedicato alla trasformazione digitale. Si tratta dello Young Innovators Business Forum che si terrà martedì 6 giugno presso Palazzo Mezzanotte dalle 9.00 alle 18.00 e che vedrà la partecipazione di imprese e opinion leader a confronto.



Milano diventa così capitale dell’innovazione per questa nuova edizione dello YIBF 2023, rinnovata e ancora più ricca di contenuti, promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, del Comune di Milano, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Un’edizione ricca di ospiti in cui sarà presentato anche il II Rapporto dell’Osservatorio su Innovazione e Digitale con focus su investimenti e nuove tendenze, smart city e future mobility, cybersicurezza e pa digitale, transizione energetica e formazione. Il Rapporto è promosso da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01 e a cura del Prof. Roberto Baldassari Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

Si parte con Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Comune di Milano, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale Comune di Milano per proseguire con la testimonianza del Governo attraverso il messaggio di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia e Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy. Si continuerà con gli interventi di Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali Uffici del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Segretario Generale CNEL, Alessandro Coppola, Direttore Generale Dip. Innovazione ENEA; Andrea Carapellese, International Expert on Investment & Technology at UNIDO; Matteo Malosio, Responsabile laboratorio "AAL, Robotic Rehab, Motion analysis” CNR-STIIMA.

All'appuntamento non mancheranno i rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni di categoria, tra cui Andrea Marangione, Vicepresidente Confindustria Nazionale Giovani; Dante Laudisa, Vicepresidente Assintel Confcommercio; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Pietro Lanza, Director Sales Technology IBM, Ai & Cognitive Enterprise e Coordinatore dello Steering Committee Blockchain di Assolombarda.

A seguire, la parola ai grandi rappresentanti delle corporate italiane e internazionali attraverso la voce di alcuni dei manager e leader d’impresa più esperti, dal mondo energy all’automotive, dalla blockchain al pharma, dalla mobilità sostenibile alla formazione, fino alla cybersicurezza e alla circular economy. Tra i maggiori, ci saranno Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A; Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations Volkswagen Group Italia S.p.A.; Giovanni Lionetti, CEO di Swag; Heike Prinz, Head of Commercial Operations EMEA, Member of the Pharmaceuticals Executive Committee Bayer; Tommaso Saso, Direttore Marketing e R.E. UniMarconi; Pierguido Iezzi, Cybersecurity Director and CEO at Swascan; Gianluca Copparoni, Ceo Value Promo Srl; Barbara Vita Innovation Director in Nestlé Italia. Non è esente dai nuovi trend nemmeno il mondo dell’intrattenimento e della comunicazione che vedrà gli interventi di Carlo Rodomondi, Responsabile Marketing Strategico e Digital Rai Cinema e Federico Ferrazza, Direttore Wired.

Nel corso della giornata ci saranno ulteriori incontri con istituzioni, imprese e operatori dell’innovazione tra cui Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Alessandro Morelli, Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE; Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales PMI SACE; Valentino Sevino, Direttore AMAT Milano; Lorenzo Tavazzi, Partner The European House Ambrosetti e i rappresentanti della micromobilità con le testimonianze di Dott e Lime.

Il programma completo è consultabile qui.

“Questa nuova edizione dello Young Innovators Business dimostra ancora di più il grande percorso portato avanti dall’ANGI e la notevole crescita dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale – così il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri – “Siamo orgogliosi dell’importante risposta da parte delle istituzioni e della presenza di così tanti esponenti di eccellenza del mondo delle imprese e degli opinion leader del digitale che con le loro preziose testimonianze evidenzieranno come si sta muovendo l’ecosistema economico e industriale italiano ed europeo. Infine, un grazie particolare a tutti i nostri sostenitori che hanno reso possibile questa rimarchevole iniziativa a sostegno dei giovani, della crescita e dello sviluppo del nostro Paese”.

Un’occasione unica per intrecciare relazioni di partnership e scambiare conoscenze sui temi del prossimo futuro. Ingresso gratuito previa registrazione al seguente link.